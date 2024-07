LAURO. III Edizione del Premio “Generazione Futuro” in Memoria del Maestro Michele Buonfiglio

Possono presentare domanda per partecipare al premio:

Gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado che hanno sostenuto gli esami e ottenuto la massima votazione.

Gli studenti che, nell’anno scolastico 2023/24, hanno conseguito la laurea magistrale con la massima votazione.

Le domande dovranno essere presentate entro il 2 agosto 2024, seguendo le modalità indicate nel bando. Il modulo per la domanda è disponibile in allegato oppure può essere ritirato presso l’ufficio Protocollo del Comune.