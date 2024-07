Baiano: Inaugurato il Salottino Culturale con il Primo Appuntamento Letterario

Ieri, nella suggestiva cornice della villetta di Baiano, si è svolto il primo appuntamento letterario del salottino culturale ideato dall’amministrazione del borgo mandamentale. L’evento, fortemente voluto dal sindaco Enrico Montanaro e dall’assessore alla cultura Francesco Napolitano, ha visto la presentazione del libro di Felice Peluso, presidente Aido Nola Cimitile.

Il salottino culturale ha coinvolto anche le amiche del Circolo LaAV (Letture ad alta voce) Giovanna Nucci e Francesca dello Russo, oltre a Rosa Rozza, che ha condiviso la sua testimonianza, e Giovanni Spiniello, Vice presidente Aido Avellino. La serata, moderata dalla scrittrice Francesca Grassi, è stata un caleidoscopio di emozioni, con momenti di commozione e riflessione sul messaggio centrale dell’associazione italiana donatori di organi.

Francesca Grassi ha illustrato ai presenti il nucleo del messaggio dell’Aido: un sì alla vita, alla speranza, e alla possibilità di dare un’occasione a chi è in attesa di un trapianto. Il libro presentato contiene testimonianze di persone che hanno ricevuto un organo e delle famiglie che hanno detto sì alla donazione, un gesto di amore e rinascita.

Il presidente Peluso ha anche indicato le modalità per apporre la propria firma al testamento olografo Aido, un passo fondamentale per dare luce a chi è nel buio. L’incontro ha segnato l’inizio di una serie di eventi che l’amministrazione comunale intende promuovere per valorizzare la cultura e sensibilizzare la comunità su tematiche di grande importanza sociale.