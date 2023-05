LAURO. Anfiteatro d’Argento 2023, ieri la premiazione dell’eccellenze

Ieri, sabato 13 maggio 2023 alle ore 18,30 all’auditorium San Filippo Neri di Lauro, i giornalisti Barbara Ciarcia e Nello Fontanella hanno presentato l’edizione 2023 del premio internazionale Anfiteatro d’Argento cultura & Imprenditoria. La manifestazione promossa e organizzata dalle associazioni avellane pro loco Abella, La Piccola Cometa, Le Ali della Vita e dalla PMI International del presidente Salvatore Guerriero.

L’idea nasce per premiare aziende e imprenditori, ma anche scuole di eccellenza della Regione Campania, che abbiano requisiti imprescindibili: storia dell’azienda. Elevato livello qualitativo ed innovativo dei prodotti d’impresa. Modello organizzativo ed economico esemplare per lo sviluppo nazionale e internazionale dell’imprenditoria. Modello settoriale di riferimento. Particolare attenzione alla ricerca, all’ambiente, alla promozione del territorio e alle iniziative di solidarietà. In sintesi, la finalità dell’evento è quella di valorizzare le imprese, favorire l’incontro tra scuola e mondo del lavoro, educare al rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente e del territorio con le sue eccellenze, sostenere la ricerca e l’innovazione.

Ecco i premiati di ieri

Annamaria Colao, Endocrinologa – Policlinico Università Federico II Napoli

Antonia Tulino, Ricercatrice e Docente Università Federico II Napoli

Luca De Prisco, Fisarmonicista – Docente Gesualdo (Av)

Istituto Istruzione Superiore Roald Amundsen – Umberto Nobile di Lauro

Felice Siniscalchi, Direttore Bassa irpinia News – Avella

XD Magazine, Ariano Irpino (Av)

Paolino Scotta, Artista della Cartapesta – Nola

De Matteis Agroalimentare, Flumeri (Av)

Innovatio srl, Avellino

ALI, Aerospace Laboratory for Innovative Components di Napoli

Via Satellite Telefonia, Sperone – Avellino

Cucine Giordano, Monteforte Irpino (Av)

Azienda Vitivinicola Marianna Venuti, Luogosano (Av)

Acierno Travel, Baiano (Av)

Prosciuttificio Ciarcia, Venticano

Lo Chalet del Formaggio, Avella

Fibre Net SpA, Pavia di Udine (Ud).

Ecco una sintesi della manifestazione di ieri nel video allegato