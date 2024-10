L’Associazione L’ABBRACCIO 2.0 apre una sezione a Santo Stefano del Sole: un nuovo punto di riferimento per la comunità

Santo Stefano del Sole (AV) – L’associazione L’ABBRACCIO 2.0 è lieta di annunciare l’apertura di una nuova sezione distaccata nel Comune di Santo Stefano del Sole, in provincia di Avellino. L’iniziativa rappresenta un importante passo per l’associazione, che continua a espandersi sul territorio irpino, offrendo servizi e supporto alla comunità.

Un ringraziamento speciale va al Sindaco, Dott. Gerardo Santoli, che ha accolto con entusiasmo il progetto, credendo nel valore che l’associazione può portare ai cittadini. La collaborazione e il sostegno del sindaco e dell’intera giunta comunale sono stati fondamentali per concretizzare questa iniziativa e per permettere a L’ABBRACCIO 2.0 di operare nel territorio in modo efficace.

A breve, l’associazione organizzerà una giornata di presentazione per illustrare i progetti e le attività che saranno realizzati nella nuova sezione. Durante l’evento, si darà ufficialmente il via alle iscrizioni, offrendo l’opportunità a tutti i cittadini di partecipare e contribuire alle iniziative.

Con questa nuova apertura, L’ABBRACCIO 2.0 si impegna a fornire un punto di riferimento locale per il sostegno sociale, la promozione di attività culturali e ricreative e il rafforzamento della rete di solidarietà sul territorio.