Visciano, ancora disagi per le famiglie: il gruppo consiliare “Rinascita Civica” denuncia ritardi nei servizi scolastici

Visciano (NA) – A metà ottobre, il gruppo consiliare di Visciano “Rinascita Civica” esprime forte preoccupazione e malcontento per i ritardi nell’avvio dei servizi di mensa scolastica e trasporto per gli studenti. Nonostante le promesse fatte dall’amministrazione comunale, ancora non vi è alcuna certezza sulla data di inizio dei servizi essenziali, causando disagi alle famiglie, in particolare a quelle con genitori lavoratori che faticano a organizzarsi per portare i figli a scuola.

“È il 15 ottobre e non vediamo ancora la luce all’orizzonte per i nostri servizi scolastici,” denunciano i rappresentanti del gruppo consiliare. “L’anno scorso vi siete vantati di aver organizzato il trasporto per i piccoli studenti, ma poi avete chiesto soldi alle famiglie perché non siete stati in grado di coprire i costi. Quest’anno, invece, non siete nemmeno riusciti a far partire i servizi, lasciando le famiglie nel caos e costringendole a chiedere aiuto ad amici o parenti.”

Secondo il gruppo consiliare, il ritardo nell’attivazione dei servizi scolastici è un sintomo di una gestione comunale inefficiente e impreparata. “Dopo più di due anni di amministrazione, vi chiediamo: sapete cosa significa governare? Se non riuscite a programmare un trasporto e una mensa scolastica, forse è perché avete altre priorità, magari legate a promesse elettorali ancora da mantenere. Se è così, perché non vi dimettete e liberate finalmente il nostro amato Paese?”

L’appello del gruppo consiliare è rivolto all’intera amministrazione comunale, invitata a intervenire rapidamente per risolvere la situazione e garantire i servizi fondamentali che le famiglie di Visciano aspettano ormai da troppo tempo.