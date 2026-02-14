L’Associazione Cuochi Avellinesi è orgogliosa di annunciare la propria partecipazione ai Campionati della Cucina Italiana 2026, in programma presso la Fiera di Rimini dal 15 al 17 febbraio.

A rappresentare il territorio irpino sarà una delegazione di chef e professionisti pronti a portare in gara competenza, passione e identità gastronomica, confrontandosi con i migliori talenti provenienti da tutta Italia. La partecipazione a questo prestigioso evento nazionale rappresenta non solo un momento di crescita professionale, ma anche un’importante vetrina per promuovere le eccellenze culinarie della provincia.

«Essere presenti ai Campionati della Cucina Italiana significa dare voce al lavoro, alla dedizione e alla qualità che contraddistinguono i nostri associati. È un’occasione per valorizzare il territorio di Avellino attraverso la cucina, che è cultura, tradizione e innovazione allo stesso tempo», dichiara il Presidente dell’Associazione Cuochi Avellinesi, chef Luigi Vitiello.

Le competizioni prenderanno il via domani, 15 febbraio, e vedranno impegnati i nostri chef in diverse categorie, con l’obiettivo di rappresentare al meglio l’Irpinia in uno dei contesti più autorevoli della ristorazione italiana.

L’Associazione Cuochi Avellinesi invita la stampa e la comunità locale a seguire e sostenere i propri rappresentanti in questa importante esperienza nazionale.