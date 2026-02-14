Grande attesa domani per il Carnevale Vallesaccardese.

Grande attesa a Vallesaccarda per l’evento di carnevale organizzato dall’Associazione Iris con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale. L’appuntamento, con ingresso libero, è  previsto per Domenica 15 Febbraio a partire dalle ore 16:00. Una iniziativa che da quest’anno  è stata preparata con i minimi dettagli e che prevede diversi giochi ed animazione  a cura di Sister Service ma anche stand gastronomici.  “ Anche quest’anno– spiegano i rappresentanti dell’Associazione Iris – abbiamo organizzato un momento di attrazione non solo per i bambini ma anche per gli adulti. Questa manifestazione di sicuro sarà da attrazione anche per i comuni limitrofi che troveranno la consueta ospitalità e il dovuto divertimento