La storia, le tradizioni, il paesaggio, le eccellenze cultura dell’Irpinia e del Sannio nelle meravigliose pagine di XD magazine, la rivista a diffusione gratuita diretta da Barbara Ciarcia.

Viaggio nel Premio Internazionale Anfiteatro d’Argento Cultura e Imprenditoria 2023

XD Magazine è un progetto editoriale avviato con successo ed entusiasmo 16 anni fa dall’agenzia omonima di comunicazione e pubblicità con sede in Ariano Irpino. Grazie alla lungimiranza di Raffaele De Francesco e Natalia De Biase e a una redazione giovane motivata e in prevalenza femminile, diretta da dieci anni dalla giornalista Barbara Ciarcia. XD magazine è un periodico bimestrale di approfondimento a vocazione territoriale. La mission è: raccontare e promuovere il territorio attraversando la storia, le tradizioni, le eccellenze culturali, artistiche, imprenditoriali e sociali che lo contraddistinguono. L’Irpinia e il Sannio sono i territori protagonisti dei racconti e principali fonti d’ispirazione. Ed è così che passo dopo passo, articolo dopo articolo, intervista dopo intervista si realizza ogni numero di XD Magazine. Una grafica curata nei minimi particolari, fanno di XD un magazine di alta qualità artistica affidata al direttore creativo Natalia De Biase. XD, unico vero magazine a diffusione gratuita d’Irpinia oltre ad essere letto e sfogliato sul web. Ha ricevuto il Premio “ Eccellenze Imprenditoriali e Culturali della Comunicazione in Campania”.

XD Magazine Anno di fondazione: Ottobre 2008 Uscita: bimestrale Diffusione: Avellino e provincia Tiratura: 2.500 copie Centri di distribuzione free press dedicati nella provincia di Avellino: