La Sede Postale di Taurano si Rinnova: Benvenuti nella “Casa dei Servizi Digitali”

La sede dell’Ufficio Postale di via San Giovanni del Palco, 3, ha appena concluso con successo i lavori di ristrutturazione. Questa rinnovazione è parte integrante del progetto ambizioso “Polis – Casa dei Servizi Digitali” ideato da Poste Italiane. L’obiettivo principale di questo progetto è quello di garantire ai cittadini una serie di servizi essenziali della Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione ai comuni italiani con meno di 15mila abitanti.

Il Progetto “Polis” e la Coesione Territoriale

“Polis – Casa dei Servizi Digitali” è una iniziativa che si pone l’ambizioso obiettivo di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei comuni più piccoli d’Italia. Con oltre 7mila comuni coinvolti, il progetto si inserisce in un contesto più ampio di rilancio delle realtà locali. Poste Italiane, in qualità di promotore, si impegna a rendere accessibili i principali servizi della Pubblica Amministrazione anche nelle aree meno popolate, contribuendo al benessere e allo sviluppo di comunità spesso trascurate.

Servizi Inps per i Pensionati: Accessibili a Taurano e nei Comuni Limitrofi

L’ufficio postale di Taurano, insieme agli altri comuni della provincia con meno di 15mila abitanti, è ora dotato dei servizi Inps dedicati ai pensionati. Questo significa che i residenti possono facilmente richiedere il cedolino della pensione, ottenere la certificazione unica e compilare il modello “OBIS M”. Quest’ultimo raccoglie in modo chiaro e sintetico tutte le informazioni rilevanti relative all’assegno pensionistico.

Un Passo Verso la Digitalizzazione e l’Accesso Semplificato ai Servizi Pubblici

Con questa iniziativa, Taurano abbraccia la modernità e semplifica l’accesso ai servizi pubblici per i propri cittadini. La digitalizzazione non solo migliora l’efficienza dei processi, ma rende anche più agevole per i residenti l’ottenimento di documenti importanti e l’accesso a informazioni cruciali legate alla loro previdenza sociale.

In conclusione, la ristrutturazione dell’ufficio postale di Taurano rappresenta un passo significativo verso una comunità più connessa e orientata al futuro, dimostrando che l’innovazione può e deve arrivare anche nei luoghi più remoti, contribuendo a creare un’Italia più equa e accessibile per tutti.