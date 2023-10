SOS Lavoro-Cerco&Offro. Baianese, si cerca badante da regolarizzare

Famiglia residente nell’’area baianese recluta una badante per assistere una signora di 75 anni che necessita di cure.

.Descrizione della Posizione:

Ruolo : Badante da Regolarizzare

: Badante da Regolarizzare Assistenza : Donna di 75 anni non autonoma

: Donna di 75 anni non autonoma Requisiti:

Conoscenze infermieristiche di base Non fumatrice Capacità di leggere la lingua italiana



Siamo consapevoli dell’importanza di fornire un ambiente sicuro e confortevole per la nostra cara familiare, e crediamo che una persona qualificata possa contribuire significativamente al benessere della nostra anziana.

Per ulteriori dettagli sulla posizione preghiamo di contattarci al numero di redazione 3475120372 . Siamo disponibili per organizzare un colloquio in cui possiamo discutere le competenze, e rispondere alle sue domande e valutare la possibilità di una collaborazione.