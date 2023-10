“Sportello d’Ascolto” a Sirignano: Un Nuovo Percorso di Sostegno per Persone Diversamente Abili

Nel mese di novembre, il territorio di Sirignano vedrà l’apertura di uno “Sportello d’Ascolto” dedicato a persone con disabilità e alle loro famiglie. Questa iniziativa è il risultato di una collaborazione tra il centro Ad Astra, il Mid, con il patrocinio morale del Comune di Sirignano. Lo scopo principale di questo progetto è migliorare la qualità di vita dei soggetti diversamente abili attraverso un primo ascolto caratterizzato da accoglienza e orientamento.

Un Sostegno Completo per Persone Diversamente Abili e Famiglie

Lo “Sportello d’Ascolto” è progettato per essere un punto di riferimento per coloro che vivono con la disabilità e per le loro famiglie. Un team di esperti sarà a disposizione degli utenti, fornendo supporto in diverse aree cruciali:

Settore Legale: L’avv. Lucia Carullo sarà presente per fornire consulenza legale e supporto in questioni giuridiche legate alla disabilità.

Settore Psicologico: La dott.ssa Rosa Agathe Colucci offrirà supporto psicologico, aiutando le persone a gestire gli aspetti emotivi legati alla disabilità.

Neuropsicomotricità: La dott.ssa Emiliana Lauria si concentrerà sulla neuropsicomotricità, aiutando a migliorare il benessere fisico e motorio delle persone con disabilità.

Consulenza Nutrizionale: La dott.ssa Martina Lucchi fornirà consulenza nutrizionale, affrontando questioni legate alla dieta e al benessere fisico.

Mid (Mediatore Interculturale): Il sig. Giovanni Esposito, in qualità di Mediatore Interculturale, sarà a disposizione per agevolare la comunicazione e la comprensione tra le diverse parti coinvolte.

Come Prenotare e Contattare lo “Sportello d’Ascolto”

Per prenotare una sessione di ascolto o ricevere ulteriori informazioni, è possibile chiamare la segreteria del centro Ad Astra dal lunedì al venerdì nel pomeriggio al numero: 3807835130.

Questo Sportello rappresenta un passo significativo verso la creazione di una comunità inclusiva e consapevole, dove ogni individuo, indipendentemente dalle sfide che affronta, può trovare il supporto di cui ha bisogno per vivere una vita piena e soddisfacente.