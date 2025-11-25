Regionali Campania: ecco tutti gli eletti nelle circoscrizioni

Con la conclusione dello scrutinio per le elezioni regionali in Campania, è definita la nuova composizione del Consiglio Regionale. La distribuzione dei seggi tra circoscrizioni e coalizioni delinea un quadro politico frammentato, con un centrosinistra ancora maggioritario e un centrodestra in crescita.
Di seguito l’elenco degli eletti, circoscrizione per circoscrizione, con le preferenze ottenute.
✅
Circoscrizione di Napoli – 26 consiglieri
Centrosinistra – Roberto Fico Presidente (19 consiglieri)
PD (6 eletti):
- Zinno Giorgio (39.446)
- Madonna Salvatore (38.855)
- Manfredi Massimiliano (30.591)
- Raia Loredana (29.321)
- Fiola Carmela detta Bruna (28.408)
- Amirante Francesca (21.928)
Movimento 5 Stelle 2050 (4 eletti):
- Fella Trapanese Luca detto Trapanese (12.769)
- Flocco Salvatore (6.263)
- Saiello Gennaro (6.086)
- Vignati Elena (4.767)
A testa alta (2 eletti):
- Porcelli Giovanni (20.833)
- Fortini Lucia (17.748)
Avanti Campania (1 eletto):
- Mensorio Giovanni (22.053)
Roberto Fico Presidente (2 eletti):
- Simeone Gaetano detto Nino (7.854)
- D’Errico Davide (4.505)
Alleanza Verdi e Sinistra (2 eletti):
- Ceparano Carlo (9.691)
- Andreozzi Rosario (7.404)
Casa riformista per la Campania (1 eletto):
- Buonajuto Ciro detto Ciro (19.230)
✅
Circoscrizione di Salerno – 9 consiglieri
Centrosinistra (5 consiglieri)
PD (2 eletti):
- Matera Corrado (19.621)
- Picarone Francesco detto Franco (13.174)
A testa alta (1 eletto):
- Cascone Luca (20.877)
Avanti Campania (1 eletto):
- Volpe Andrea (17.305)
Roberto Fico Presidente (1 eletto):
- Barra Giuseppe (6.221)
Centrodestra – Edmondo Cirielli (7 consiglieri)
Giorgia Meloni per Cirielli – Fratelli d’Italia (3 eletti):
- Fele Palmira detta Ira (14.780)
- Sangiuliano Gennaro detto Genny (9.897)
- Pisacane Raffaele Maria (9.727)
PPE Forza Italia Berlusconi (2 eletti):
- Pelliccia Massimo detto Massimo (16.508)
- Panico Assunta detta Susy (12.909)
Lega Cirielli Presidente (1 eletto):
- Postan Michela detta Mica (11.032)
Cirielli Presidente Moderati e Riformisti (1 eletto):
- Iovino Francesco (8.190)
✅
Circoscrizione di Caserta – 8 consiglieri
Centrosinistra (5 consiglieri)
PD (1 eletto):
- Villano Marco (12.509)
Movimento 5 Stelle 2050 (1 eletto):
- Aveta Raffaele (6.445)
A testa alta (1 eletto):
- Oliviero Gennaro (17.138)
Casa riformista per la Campania (1 eletto):
- Smarrazo Pietro detto Pietro (10.374)
Roberto Fico Presidente (1 eletto):
- Cuofano Giovanni Maria (4.979)
Centrodestra (4 consiglieri)
Giorgia Meloni per Cirielli – Fratelli d’Italia (1 eletto):
- Fabbricatore Giuseppe detto Peppe (13.836)
PPE Forza Italia Berlusconi (1 eletto):
- Celano Roberto (8.650)
Lega Cirielli Presidente (1 eletto):
- Minella Mimì detto Mimmo (5.941)
Cirielli Moderati e Riformisti (1 eletto):
- Odierna Sebastiano (3.183)
✅
Circoscrizione di Avellino – 4 consiglieri
Centrosinistra (2 consiglieri)
- Petracca Maurizio (25.507) – PD
- Alaia Vincenzo (19.396) – Casa riformista Campania
Centrodestra (2 consiglieri)
- Petitto Livio (9.083) – PPE Forza Italia Berlusconi
- Zecchino Ettore (3.737) – Fratelli d’Italia
✅
Circoscrizione di Benevento – 2 consiglieri
Centrosinistra
- Mastella Pellegrino (13.841)
Centrodestra
- Iovino Giovanni (9.791)
✅
Circoscrizione di Caserta – 1 consigliere (sezione iniziale)
Centrodestra
- Errico Fernando (10.704) – PPE Forza Italia Berlusconi