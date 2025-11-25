Regionali Campania: ecco tutti gli eletti nelle circoscrizioni

Regionali Campania: ecco tutti gli eletti nelle circoscrizioni

Con la conclusione dello scrutinio per le elezioni regionali in Campania, è definita la nuova composizione del Consiglio Regionale. La distribuzione dei seggi tra circoscrizioni e coalizioni delinea un quadro politico frammentato, con un centrosinistra ancora maggioritario e un centrodestra in crescita.

Di seguito l’elenco degli eletti, circoscrizione per circoscrizione, con le preferenze ottenute.

 

Circoscrizione di Napoli – 26 consiglieri

Centrosinistra – Roberto Fico Presidente (19 consiglieri)

PD (6 eletti):

  • Zinno Giorgio (39.446)
  • Madonna Salvatore (38.855)
  • Manfredi Massimiliano (30.591)
  • Raia Loredana (29.321)
  • Fiola Carmela detta Bruna (28.408)
  • Amirante Francesca (21.928)

Movimento 5 Stelle 2050 (4 eletti):

  • Fella Trapanese Luca detto Trapanese (12.769)
  • Flocco Salvatore (6.263)
  • Saiello Gennaro (6.086)
  • Vignati Elena (4.767)

A testa alta (2 eletti):

  • Porcelli Giovanni (20.833)
  • Fortini Lucia (17.748)

Avanti Campania (1 eletto):

  • Mensorio Giovanni (22.053)

Roberto Fico Presidente (2 eletti):

  • Simeone Gaetano detto Nino (7.854)
  • D’Errico Davide (4.505)

Alleanza Verdi e Sinistra (2 eletti):

  • Ceparano Carlo (9.691)
  • Andreozzi Rosario (7.404)

Casa riformista per la Campania (1 eletto):

  • Buonajuto Ciro detto Ciro (19.230)

 

Circoscrizione di Salerno – 9 consiglieri

Centrosinistra (5 consiglieri)

PD (2 eletti):

  • Matera Corrado (19.621)
  • Picarone Francesco detto Franco (13.174)

A testa alta (1 eletto):

  • Cascone Luca (20.877)

Avanti Campania (1 eletto):

  • Volpe Andrea (17.305)

Roberto Fico Presidente (1 eletto):

  • Barra Giuseppe (6.221)

Centrodestra – Edmondo Cirielli (7 consiglieri)

Giorgia Meloni per Cirielli – Fratelli d’Italia (3 eletti):

  • Fele Palmira detta Ira (14.780)
  • Sangiuliano Gennaro detto Genny (9.897)
  • Pisacane Raffaele Maria (9.727)

PPE Forza Italia Berlusconi (2 eletti):

  • Pelliccia Massimo detto Massimo (16.508)
  • Panico Assunta detta Susy (12.909)

Lega Cirielli Presidente (1 eletto):

  • Postan Michela detta Mica (11.032)

Cirielli Presidente Moderati e Riformisti (1 eletto):

  • Iovino Francesco (8.190)

 

Circoscrizione di Caserta – 8 consiglieri

Centrosinistra (5 consiglieri)

PD (1 eletto):

  • Villano Marco (12.509)

Movimento 5 Stelle 2050 (1 eletto):

  • Aveta Raffaele (6.445)

A testa alta (1 eletto):

  • Oliviero Gennaro (17.138)

Casa riformista per la Campania (1 eletto):

  • Smarrazo Pietro detto Pietro (10.374)

Roberto Fico Presidente (1 eletto):

  • Cuofano Giovanni Maria (4.979)

Centrodestra (4 consiglieri)

Giorgia Meloni per Cirielli – Fratelli d’Italia (1 eletto):

  • Fabbricatore Giuseppe detto Peppe (13.836)

PPE Forza Italia Berlusconi (1 eletto):

  • Celano Roberto (8.650)

Lega Cirielli Presidente (1 eletto):

  • Minella Mimì detto Mimmo (5.941)

Cirielli Moderati e Riformisti (1 eletto):

  • Odierna Sebastiano (3.183)

 

Circoscrizione di Avellino – 4 consiglieri

Centrosinistra (2 consiglieri)

  • Petracca Maurizio (25.507) – PD
  • Alaia Vincenzo (19.396) – Casa riformista Campania

Centrodestra (2 consiglieri)

  • Petitto Livio (9.083) – PPE Forza Italia Berlusconi
  • Zecchino Ettore (3.737) – Fratelli d’Italia

 

Circoscrizione di Benevento – 2 consiglieri

Centrosinistra

  • Mastella Pellegrino (13.841)

Centrodestra

  • Iovino Giovanni (9.791)

 

Circoscrizione di Caserta – 1 consigliere (sezione iniziale)

Centrodestra

  • Errico Fernando (10.704) – PPE Forza Italia Berlusconi