Regionali Campania: ecco tutti gli eletti nelle circoscrizioni

Con la conclusione dello scrutinio per le elezioni regionali in Campania, è definita la nuova composizione del Consiglio Regionale. La distribuzione dei seggi tra circoscrizioni e coalizioni delinea un quadro politico frammentato, con un centrosinistra ancora maggioritario e un centrodestra in crescita.

Di seguito l’elenco degli eletti, circoscrizione per circoscrizione, con le preferenze ottenute.

✅

Circoscrizione di Napoli – 26 consiglieri

Centrosinistra – Roberto Fico Presidente (19 consiglieri)

PD (6 eletti):

Zinno Giorgio (39.446)

Madonna Salvatore (38.855)

Manfredi Massimiliano (30.591)

Raia Loredana (29.321)

Fiola Carmela detta Bruna (28.408)

Amirante Francesca (21.928)

Movimento 5 Stelle 2050 (4 eletti):

Fella Trapanese Luca detto Trapanese (12.769)

Flocco Salvatore (6.263)

Saiello Gennaro (6.086)

Vignati Elena (4.767)

A testa alta (2 eletti):

Porcelli Giovanni (20.833)

Fortini Lucia (17.748)

Avanti Campania (1 eletto):

Mensorio Giovanni (22.053)

Roberto Fico Presidente (2 eletti):

Simeone Gaetano detto Nino (7.854)

D’Errico Davide (4.505)

Alleanza Verdi e Sinistra (2 eletti):

Ceparano Carlo (9.691)

Andreozzi Rosario (7.404)

Casa riformista per la Campania (1 eletto):

Buonajuto Ciro detto Ciro (19.230)

✅

Circoscrizione di Salerno – 9 consiglieri

Centrosinistra (5 consiglieri)

PD (2 eletti):

Matera Corrado (19.621)

Picarone Francesco detto Franco (13.174)

A testa alta (1 eletto):

Cascone Luca (20.877)

Avanti Campania (1 eletto):

Volpe Andrea (17.305)

Roberto Fico Presidente (1 eletto):

Barra Giuseppe (6.221)

Centrodestra – Edmondo Cirielli (7 consiglieri)

Giorgia Meloni per Cirielli – Fratelli d’Italia (3 eletti):

Fele Palmira detta Ira (14.780)

Sangiuliano Gennaro detto Genny (9.897)

Pisacane Raffaele Maria (9.727)

PPE Forza Italia Berlusconi (2 eletti):

Pelliccia Massimo detto Massimo (16.508)

Panico Assunta detta Susy (12.909)

Lega Cirielli Presidente (1 eletto):

Postan Michela detta Mica (11.032)

Cirielli Presidente Moderati e Riformisti (1 eletto):

Iovino Francesco (8.190)

✅

Circoscrizione di Caserta – 8 consiglieri

Centrosinistra (5 consiglieri)

PD (1 eletto):

Villano Marco (12.509)

Movimento 5 Stelle 2050 (1 eletto):

Aveta Raffaele (6.445)

A testa alta (1 eletto):

Oliviero Gennaro (17.138)

Casa riformista per la Campania (1 eletto):

Smarrazo Pietro detto Pietro (10.374)

Roberto Fico Presidente (1 eletto):

Cuofano Giovanni Maria (4.979)

Centrodestra (4 consiglieri)

Giorgia Meloni per Cirielli – Fratelli d’Italia (1 eletto):

Fabbricatore Giuseppe detto Peppe (13.836)

PPE Forza Italia Berlusconi (1 eletto):

Celano Roberto (8.650)

Lega Cirielli Presidente (1 eletto):

Minella Mimì detto Mimmo (5.941)

Cirielli Moderati e Riformisti (1 eletto):

Odierna Sebastiano (3.183)

✅

Circoscrizione di Avellino – 4 consiglieri

Centrosinistra (2 consiglieri)

Petracca Maurizio (25.507) – PD

Alaia Vincenzo (19.396) – Casa riformista Campania

Centrodestra (2 consiglieri)

Petitto Livio (9.083) – PPE Forza Italia Berlusconi

Zecchino Ettore (3.737) – Fratelli d’Italia

✅

Circoscrizione di Benevento – 2 consiglieri

Centrosinistra

Mastella Pellegrino (13.841)

Centrodestra

Iovino Giovanni (9.791)

✅

