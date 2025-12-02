La comunità si ritrova nel canto: a Pollena Trocchia torna il Concerto di Natale

La comunità di Pollena Trocchia si prepara a vivere uno degli appuntamenti più sentiti del periodo natalizio. La Parrocchia San Giacomo Apostolo ospiterà infatti il tradizionale Concerto di Natale della corale “In Unità”, un evento che nel tempo è diventato simbolo di condivisione, fede e armonia familiare.

Il concerto si terrà domenica 21 dicembre alle ore 20:00, all’interno della chiesa parrocchiale, e vedrà esibirsi adulti e bambini della corale in un percorso musicale dedicato alla nascita di Gesù e ai valori dell’unione e dell’amore.

La serata, spiegano gli organizzatori, sarà un vero incontro di canti e melodie pensato per far riscoprire il significato più autentico del Natale: la luce che ritorna, la fraternità che unisce e la gioia di sentirsi comunità.

Il tema scelto , “In Unità… per il Bambino Gesù” , punta a sottolineare la dimensione spirituale dell’iniziativa: un invito a ritrovarsi, ad ascoltarsi, a recuperare quei valori essenziali che il ritmo quotidiano rischia di offuscare.

La parrocchia invita fedeli, famiglie e cittadini a partecipare numerosi a una serata che promette emozioni, atmosfera suggestiva e un momento di raccoglimento capace di unire grandi e piccoli sotto il segno del Natale.