Ariano Irpino, cede una condotta dell’Alto Calore: strada allagata, traffico in tilt e rubinetti a secco

Mattinata complicata ad Ariano Irpino, dove una condotta dell’Alto Calore è improvvisamente scoppiata nella zona di rione Cardito, provocando una copiosa fuoriuscita d’acqua e disagi in tutta l’area.

La rottura ha provocato allagamenti e la formazione di buche sull’asfalto, rendendo la circolazione difficile e rallentata. Diversi automobilisti hanno segnalato disagi e code, mentre la viabilità è stata parzialmente deviata per consentire gli interventi di sicurezza.

Intanto, molte abitazioni della zona stanno registrando calo di pressione e rubinetti a secco a causa dell’interruzione improvvisa del flusso idrico.

Sul posto sono intervenute le squadre tecniche per la messa in sicurezza e la riparazione della condotta. Non si conoscono ancora i tempi necessari al ripristino completo del servizio.

Aggiornamenti nelle prossime ore.