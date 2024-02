La CLAAI Avellino valorizza le imprese del turismo alla borsa internazionale di Milano

La C.L.A.A.I. Associazione di imprese artigiane e Pmi propone una vetrina inedita dell’Irpinia a Milano. Si è appena conclusa la tre giorni della Borsa Internazionale del Turismo di Milano, dove la rete di lavoro Claai Avellino ha spalancato una finestra negli spazi del padiglione Campania. L’associazione irpina conquista stakeholders e operatori di settore di tutto il mondo e porta a casa un risultato senza precedenti, in termini di immagini e nuove relazioni. Lo staff qualificato attraverso il disk allestito a Milano si è impegnato ad illustrare a privati e operatori del settore – tra agenzie di viaggio e tour operator- una rosa di proposte e una gamma di offerta turistica inedita, tesa ad accendere i riflettori sulle aree interne della Campania e quindi a catturare ulteriori quote di turisti. La C.L.A.A.I. si è presentata coni suoi servizi e le sue aziende associate, tra cui l’agenzia di viaggio che ha messo a punto delle proposte declinate sull’Irpinia. Sono stati illustrati pacchetti di week end all’insegna della cultura, della natura e dell’offerta enogastronomica. L’agenzia Able to travel specializzata in turismo accessibile ha catturato l’attenzione di molti visitatori e l’interesse di diversi amministratori locali presenti nell’area talk come i sindaci di Monteverde e di Santa Lucia di Serino. Tra gli associati che hanno delegato la promozione delle attività alla C.L.A.A.I. direttori e gestori di alcuni musei irpini, come il Museo Archeologico di Carife delle Civiltà Preromane della Baronia, per cui è stata illustrata la possibilità di realizzare lavoratori didattici con la partecipazione di aziende del territorio. E’ stato presentato il Museo delle maschere e del carnevale di Montoro, il Museo Umberto Nobile di Lauro. Moltissimi visitatori sono stati affascinati da questa tipologia di siti museali poco noti al grande pubblico e al turismo di massa. L’abilità e la bravura del direttivo Claai Avellino si è concretizzata nella promozione e valorizzazione di luoghi ancora inesplorati che custodiscono però l’autenticità delle radici e dei valori che contraddistinguono la vita lenta delle piccole comunità. Hanno ben rappresentato la possibilità di scoprire bellezze naturali e paesaggistiche che incontrano il nuovo target di turisti esploso a seguito della pandemia. Infatti i pacchetti predisposti dall’associazione Heraion presieduta da Emilia Bonaventura per le aree interne hanno riscosso un notevole successo per i tour operator. Per questo il desk Claai Avellino ha catturato l’interesse dell’attrice napoletana Marisa Laureto e dell’assessore regionale al turismo della Campania Felice Casucci. All’interno dell’operazione di valorizzazione complessiva hanno trovato spazio e opportuna visibilità tutte le aziende collegate alla Claai Avellino. Come ad esempio l’azienda Maya di Santa Lucia di Serino, che si occupa di eventi e wedding, di giovani imprenditori che hanno aperto un relais a Bagnoli Irpino comprensivo di spa e piscina; l’azienda vitivinicola Ponterotto con i suoi vini, il Lupo Pub Bistrot di Avellino di Stefano Scarpato, Paola Bruno fotografa documentarista che ha contribuito con le cartoline su Avellino, Irpinia Made, Ceramiche Vietri di Montoro, la Farmacia Bistrot di Monteforte Irpino. Tutte aziende che la Claai Avellino intende promuovere al prossimo appuntamento della Borsa Mediterranea del Turismo. CLAAI AVELLINO, CHI SIAMO E COSA FACCIAMO Da sempre attenta al mondo delle attività produttive e al tessuto delle piccole e medie imprese che caratterizzano la vera rete dell’economia di un territorio, Claai trova il suo punto di forza nell’attività sindacale, attenta alle esigenze del modo artigiano. Propone, osserva, denuncia le difficoltà della categoria, sostiene il lavoro delle imprese associate, sviluppando iniziative specifiche, promuovendo una gamma sempre più varia di momenti formativi, per permettere alle aziende di affrontare le sfide del mercato. Non solo. L’associazione difende e afferma gli interessi degli artigiani e dei piccoli e medi imprenditori, stipulando accordi sindacali e contratti collettivi esclusivamente in base ai bisogni di modernizzazione e sviluppo delle imprese. La Claai opera per migliorare le possibilità di successo di un’azienda offrendo non semplici servizi ma reali soluzioni ad ogni bisogno aziendale. Con le sue sedi presenti in tutta Italia gode di una affermazione capillare che consente una elevata capacità di contrattazione ai tavoli decisionali. L’associazione fornisce assistenza alle imprese ed eroga servizi come il servizio credito, la finanza agevolata, servizi amministrativi, servizi di formazione e aggiornamento tecnologico. A questo si aggiungono la sicurezza sui luoghi di lavoro in applicazione del Testo Unico 81/08, conciliazioni per vertenze di lavoro, assistenza generalizzata e servizio Mepa, con l’adesione al programma di razionalizzazione degli acquisti nella Pubblica Amministrazione. L’associazione inoltre, è convenzionata Ebac, Ente Bilaterale Artigianato Campania; Acquisitinretepa; e San.Arti. Infine Claai offre Confidi Creditart, per il rilascio di garanzie per l’accesso al credito a cui si aggiunge l’erogazione diretta di finanziamenti per l’impresa. L’associazione Claai ha fatto della formazione professionale un pilastro strategico della sua attività: si impegna a garantire la crescita e l’aggiornamento professionale degli associati attraverso programmi di formazione. Claai offre una varietà di corsi professionali personalizzati per migliorare le competenze e le capacità degli associati, aiutandoli a mantenere la competitività ne loro settore di attività. La consulenza legale è senza dubbio un ulteriore pilastro dell’impalcatura associativa. Claai Avellino offre un servizio di consulenza legale agli associati, supportandoli su questioni legate alle legislazioni e alle normative specifiche di categoria. I legali in forza all’associazione affiancano gli imprenditori nell’applicazione delle leggi e dei regolamenti, con consulenza personalizzata, cucita su misura si ogni situazione e necessità. Diamo voce alla tua impresa. Trasformiamo le tue idee in business. L’Associazione dell’Artigianato e della Piccola Impresa della Provincia di Avellino si trova in Via Ferriera, 39 ad Avellino. E’ contattabile al numero 0825756220 e all’indirizzo mail infoclaaiavellino@libero.it Il nostro personale è pronto a darti il benvenuto e ad accoglierti fra gli associati, per crescere insieme e più forti.