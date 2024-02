Prefetto di Benevento incontra Piccoli Imprenditori Agricoli: Consegnato Documento di Proposte per Contrastare l’Aumento dei Costi di Produzione

Nella mattinata odierna il Prefetto Dr. Carlo Torlontano, in occasione della Manifestazione Nazionale indetta dagli imprenditori agricoli e di allevatori, ha ricevuto alcuni piccoli imprenditori agricoli ed allevatori che hanno consegnato un documento di proposte, all’attenzione del Presidente del Consiglio dei Ministri “per contrastare l’aumento dei prezzi delle materie prime, dell’energia e le speculazioni sui prezzi a danno delle piccole e medie imprese agricole”.

Al riguardo, i rappresentanti delle suddette categorie hanno richiamato l’attenzione sulla grave situazione di crisi generata dall’aumento dei costi di produzione in tutti i settori in una provincia, quale quella di Benevento, a forte vocazione agricola e zootecnica.

Al termine dell’incontro, il Prefetto ha auspicato una pronta azione, a livello centrale, volta ad affrontare tali problematiche attraverso l’adozione di efficaci piani di azione per dare respiro al settore delle piccole e medie imprese agricole e di allevamento che hanno bisogno di un diverso quadro giuridico nazionale ed europeo, per poter uscire dalla situazione di sofferenza economica in cui attualmente versano.