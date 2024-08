L’8 agosto alle ore 21.00 a Lauro in Palazzo Pignatelli Maurizio Di Fulvio Trio in concerto.

Il Comune di Lauro, in collaborazione con la Comunità Montana Partenio-Vallo Lauro, è lieto di annunciare un evento musicale imperdibile che vedrà protagonista il rinomato trio guidato da Maurizio Di Fulvio, chitarrista e compositore abruzzese di fama internazionale.

L’evento, a ingresso gratuito, avrà luogo l’8 agosto alle ore 21 presso il Palazzo Pignatelli a Lauro, offrendo un’occasione unica per tutti gli amanti della musica di godere della maestria di un gruppo apprezzato nei più importanti festival europei e americani.

Caratterizzato da un’eleganza strumentale, un equilibrio tecnico-esecutivo e un sound inconfondibile, il trio si distingue per la capacità di affascinare e coinvolgere il pubblico con performance di altissimo livello. Maurizio Di Fulvio, riconosciuto come uno dei chitarristi-compositori più interessanti della scena internazionale, è celebrato per la sua versatilità, il temperamento caldo e spontaneo, e le sue abilità come improvvisatore e arrangiatore raffinato.

Dettagli del Concerto

**Data:** 8 agosto

**Orario:** 21:00

**Luogo:** Palazzo Pignatelli, Lauro

**Ingresso:** Gratuito

**Prenotazioni:** È possibile prenotare il proprio posto chiamando il numero 327 855 5775.

Questo evento rappresenta un’opportunità unica per ascoltare dal vivo un trio che ha conquistato il pubblico internazionale con le sue esibizioni magistrali. La partecipazione è aperta a tutti, e l’organizzazione invita i cittadini a prenotare per garantirsi un posto a questo straordinario concerto.