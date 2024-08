Raccolta Straordinaria di Olio Esausto ad Avella il 13 Agosto

Il Comune di Avella, in collaborazione con la ditta Soloil SRL, ha annunciato una variazione eccezionale per la raccolta dell’olio esausto da cucina per il mese di agosto. Normalmente prevista in un’altra data, la raccolta sarà effettuata martedì 13 agosto.

Questa modifica è stata comunicata tramite un avviso pubblico rilasciato dalla Soloil SRL, che gestisce il servizio per conto del Comune di Avella. La decisione è stata presa per garantire la continuità del servizio durante il mese estivo, che spesso vede cambiamenti dovuti alle ferie e alle necessità logistiche.

Dettagli dell’Avviso

**Data di Raccolta:** Martedì 13 agosto

**Responsabile del Servizio:** Soloil SRL

**Contatti per Segnalazioni:** 📞 320 5790052

L’olio esausto, prodotto principalmente dalla frittura e dalla cottura dei cibi, rappresenta un rifiuto che, se non smaltito correttamente, può avere un forte impatto negativo sull’ambiente. L’iniziativa del Comune di Avella, in collaborazione con Soloil SRL, è fondamentale per promuovere la corretta gestione di questo rifiuto e ridurre l’inquinamento.

Importanza della Raccolta dell’Olio Esausto

Smaltire l’olio esausto in maniera appropriata evita che questo finisca nelle reti fognarie, causando danni agli impianti di depurazione e inquinando le risorse idriche. Inoltre, l’olio raccolto può essere rigenerato e riutilizzato in vari settori, contribuendo così all’economia circolare e alla riduzione degli sprechi.

I cittadini sono invitati a partecipare attivamente a questa iniziativa, raccogliendo l’olio esausto in contenitori appropriati e consegnandoli il giorno della raccolta. La collaborazione di tutti è fondamentale per garantire il successo dell’iniziativa e proteggere l’ambiente.