Irpinia, tempo stabile ma tornano le nubi: lunedì tra sole e annuvolamenti

IRPINIA – Dopo un fine settimana all’insegna della stabilità atmosferica, il quadro meteorologico sul territorio irpino si presenta complessivamente tranquillo anche nelle prossime ore, seppur con qualche variazione.

Per la giornata di lunedì 23 febbraio 2026, le condizioni iniziali saranno caratterizzate da ampie schiarite e cieli in prevalenza soleggiati, soprattutto nelle ore del mattino e fino al primo pomeriggio. Con il passare delle ore, tuttavia, è atteso un graduale aumento della nuvolosità, con la formazione di modesti banchi nuvolosi che interesseranno diverse aree della provincia.

Nelle prime ore del mattino non si escludono locali riduzioni della visibilità, specie nelle zone vallive, dove potrebbero formarsi foschie o banchi di nebbia.

Dal punto di vista termico, si registrerà un lieve aumento delle temperature minime nelle aree montuose, mentre le massime subiranno una leggera flessione rispetto ai valori del giorno precedente. Il clima resterà comunque nel complesso mite durante le ore centrali della giornata.

Per quanto riguarda i venti, soffieranno dai quadranti meridionali, generalmente deboli o moderati, con possibili rinforzi locali soprattutto nelle zone più esposte.

Un inizio di settimana, dunque, all’insegna della variabilità ma senza fenomeni rilevanti, dopo la fase più stabile che ha caratterizzato il weekend appena trascorso.