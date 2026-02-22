Camminata veloce, alleata del cuore: lo studio britannico che cambia il passo della prevenzione

Camminare fa bene, ma farlo a ritmo sostenuto può fare la differenza. È quanto emerge da un ampio studio pubblicato sulla rivista BMJ Heart, che ha analizzato i dati di oltre 420 mila persone raccolti nella UK Biobank, approfondendo in particolare il legame tra velocità del passo e salute cardiovascolare.

I ritmi della camminata

La ricerca distingue tre livelli di andatura:

• passo lento, inferiore ai 5 km/h;

• passo medio, tra 5 e 6 km/h;

• passo veloce, oltre i 6,5 km/h.

Nel campione osservato, solo il 6,5% dei partecipanti camminava lentamente, mentre il 53% manteneva un ritmo medio e il 41% un’andatura sostenuta.

I risultati dopo 13 anni

Il monitoraggio, durato ben 13 anni, ha evidenziato che circa 36.574 persone (pari al 9%) hanno sviluppato aritmie cardiache, condizioni che possono aumentare il rischio di ictus, insufficienza cardiaca e arresto cardiaco.

Dai dati emerge un elemento chiave: rispetto a chi cammina lentamente, chi mantiene un passo medio riduce il rischio di aritmie del 35%, mentre chi cammina velocemente arriva a una riduzione del 43%. Benefici importanti si registrano anche per la fibrillazione atriale, la forma più diffusa di aritmia.

Conta il ritmo, non solo il tempo

Un aspetto interessante riguarda la durata dell’attività: camminare lentamente più a lungo non sembra influire sul rischio cardiovascolare. Al contrario, aumentare i minuti di camminata veloce porta a una riduzione del rischio fino al 27%.

In circa un terzo dei casi analizzati, le aritmie sono risultate collegate a fattori metabolici e infiammatori, elementi su cui la camminata veloce sembra avere un impatto positivo.

Chi cammina più veloce

Lo studio ha anche tracciato il profilo dei soggetti più attivi: prevalentemente uomini, con stili di vita più sani e residenti in aree meno svantaggiate. Tuttavia, i ricercatori sottolineano alcuni limiti: i dati sono in parte auto-dichiarati e il campione non è completamente rappresentativo, con un’età media di 55 anni, il 55% di donne e il 97% di partecipanti di etnia bianca.

Il ruolo di metabolismo e infiammazione

Secondo la professoressa Jill Pell dell’Università di Glasgow, questo è il primo studio a indagare i meccanismi che collegano la velocità del passo alle aritmie. Camminare più velocemente, infatti, contribuisce a ridurre obesità e infiammazione, fattori che incidono direttamente sul rischio cardiovascolare.

Inoltre, numerosi studi epidemiologici confermano che un’andatura più sostenuta è associata a migliori parametri metabolici, come glicemia, pressione arteriosa e controllo del peso.

Un messaggio semplice

Pur trattandosi di uno studio osservazionale, che non consente conclusioni definitive, il messaggio è chiaro: non basta camminare, conta anche come lo si fa. Accelerare il passo può diventare una strategia semplice ma efficace per proteggere il cuore e migliorare la salute generale.