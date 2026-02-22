Basket, Avellino non si ferma: Cividale ko, i lupi volano con un Grande da applausi

Terza vittoria consecutiva e un segnale forte al campionato. L’Unicusano Avellino Basket supera al PalaDelMauro la UEB Cividale con il punteggio di 87-74, confermando crescita, solidità e soprattutto carattere nei momenti decisivi. Una partita vera, fisica e combattuta, in cui i biancoverdi hanno saputo gestire i rientri degli ospiti per poi colpire nel finale con un Alessandro Grande semplicemente decisivo.

La squadra di Di Carlo parte forte e indirizza subito la gara. Dopo un avvio equilibrato, Avellino cambia marcia con Lewis e una tripla di Grande che aprono il primo strappo. La difesa sale di intensità, Cividale perde palloni e i lupi chiudono il primo quarto sul 24-12, dando subito un’impronta chiara alla partita.

Nel secondo periodo arriva la reazione degli ospiti. Cividale piazza un break importante, rientra fino al 24-24 e prova a cambiare l’inerzia del match. Avellino però non si scompone: abbassa il quintetto, ritrova ritmo offensivo e torna a spingere, chiudendo il primo tempo avanti 47-36.

La gara resta aperta nel terzo quarto. Cividale alza l’intensità difensiva e prova a rientrare fino al -5, ma i biancoverdi rispondono colpo su colpo, mantenendo il controllo e chiudendo sul 61-50.

Negli ultimi dieci minuti succede di tutto. Gli ospiti tentano un nuovo assalto, arrivando fino al -7, ma Avellino non perde lucidità. Anche dopo l’espulsione di coach Di Carlo, la squadra resta compatta e trova nel momento chiave il suo uomo simbolo: Alessandro Grande. Il play biancoverde si prende la scena e con una raffica di punti consecutivi spezza definitivamente la partita, trascinando Avellino verso il successo.

Il finale è tutto biancoverde: 87-74 e terza vittoria di fila. Una prova di maturità contro una squadra organizzata e temibile, con segnali importanti da parte di tutto il gruppo.

Le parole di coach Di Carlo raccontano bene lo spirito della squadra:

“Tutti i ragazzi entrati in campo hanno trovato il canestro, c’è stata grande disponibilità contro una squadra forte. Avevamo quasi il roster completo e si è visto. Non siamo ancora fluidi, ma lo diventeremo”.

Avellino continua a crescere, dentro e fuori dal campo. E quando serve, ha anche chi sa prendersi la scena.

Tabellino

Unicusano Avellino Basket – UEB Gesteco Cividale 87-74

Parziali: 24-12; 47-36; 61-50; 87-74

Unicusano Avellino Basket:

Zerini 3, Lewis 16, Jurkatamm 6, Chandler 14, Mussini 8, Grande 20, Donati, Pini 2, Dell’Agnello 8, Fianco, Fresno 7, Pullazi 3

All. Di Carlo

UEB Gesteco Cividale:

Marangon 9, Freeman 14, Costi 8, Rota 7, Cesana 2, Berti, Redivo 17, Mastellari 12, Ferrari 2, Natali, Calò

All. Pillastrini