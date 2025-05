Irpinia, oltre 66 milioni di euro per reti idriche, fognature e depurazione: via libera dalla Regione Campania

NAPOLI – Con una delibera approvata oggi, la Giunta regionale della Campania ha stanziato oltre 66 milioni di euro per finanziare un ampio piano di interventi dedicati al potenziamento delle reti idriche, fognarie e degli impianti di depurazione a gestione comunale in numerosi centri dell’Irpinia.

L’obiettivo è duplice: ridurre la dispersione idrica, che in molti territori supera il 40%, e migliorare l’efficienza delle infrastrutture ambientali, garantendo servizi moderni e sostenibili.

A darne notizia è il consigliere regionale Maurizio Petracca, che ha seguito passo dopo passo l’iter insieme agli amministratori locali:

«Si tratta di risorse fondamentali per dare risposte strutturali e concrete alla crisi idrica. Ogni intervento rappresenta un passo avanti verso un’Irpinia più efficiente e sostenibile», ha commentato.

Gli interventi più significativi:

• Avella: realizzazione impianto per la depurazione e il monitoraggio delle acque – 4.038.626,08 €

• Fontanarosa: riqualificazione rete fognaria e delocalizzazione depuratore – 4.100.000,00 €

• Torella dei Lombardi: efficientamento sistema di depurazione – 3.754.225,42 €

• Cassano Irpino: regimentazione acque pluviali e reflue – 3.232.425,14 €

• Serino: adeguamento acquedotto e razionalizzazione risorsa idrica – 3.000.000,00 €

• Altavilla Irpina: ampliamento e adeguamento rete fognaria – 3.000.000,00 €

• Grottolella: normalizzazione impianto di depurazione – 2.900.000,00 €

• Summonte: completamento sistema fognario comunale – 2.362.190,23 €

• Pratola Serra: rifunzionalizzazione fognature e depuratori – 2.496.060,56 €

• Aiello del Sabato: completamento rete fognaria – 1.767.992,95 €

• Taurasi: adeguamento fognature e impianto di depurazione – 1.761.594,54 €

• Melito Irpino: potenziamento rete fognaria e sistema depurativo – 1.600.000,00 €

• Mercogliano: nuovo sistema fognario in località Cerrata e Don Gennaro – 1.626.176,63 €

• Baiano: razionalizzazione sistemi idrici e fognari – 1.440.000,00 €

• Ospedaletto d’Alpinolo: efficientamento rete idrica urbana – 1.416.503,78 €

• San Potito Ultra: ristrutturazione tratto fognario misto – 1.345.229,44 €

• Nusco: adeguamento impianti di depurazione e sollevamento – 1.360.000,00 €

• Frigento: riqualificazione rete fognaria in località Pila ai Piani – 1.322.137,99 €

Ulteriori fondi, tra i 650.000 € e 1.100.000 €, sono stati assegnati a progetti nei comuni di Montemarano, Contrada, Santa Paolina, Montoro, Cesinali, Salza Irpina, Gesualdo, San Mango sul Calore, Sperone, Sturno, Parolise, Savignano Irpino e Sorbo Serpico.

Un piano capillare per il futuro

Gli interventi previsti includono:

• sostituzione e razionalizzazione delle reti idriche obsolete;

• adeguamento e ampliamento delle reti fognarie comunali;

• potenziamento degli impianti di depurazione e riduzione della dispersione;

• realizzazione di nuovi collettori e impianti di trattamento in aree rurali.

Il piano coinvolge oltre 40 comuni irpini, con un impatto significativo sulla qualità della vita e sulla gestione sostenibile delle risorse naturali. Un passo concreto per il futuro ambientale dell’Irpinia.