SANT’Oggi. Sabato 10 gennaio la chiesa ricorda beato Gregorio X, san Gregorio di Nissa e sant’Aldo eremita

Oggi 10 gennaio la chiesa ricorda beato Gregorio X (Tedaldo Visconti), 184º papa della Chiesa cattolica, nacque a Piacenza intorno al 1210, da famiglia della nobiltà cittadina. Quasi nulla conosciamo dell’infanzia e della giovinezza di Tedaldo di cui le fonti evidenziano l’atteggiamento mite e sereno che, unito alla grande fede, costituì la peculiarità della sua indole. Era arcidiacono della chiesa di Liegi (Belgio), città dove risiedette per vent’anni. Nel 1270 era insieme a Edoardo I e l’esercito d’Inghilterra in Terrasanta, a San Giovanni d’Acri, quando in Italia, a Viterbo, si svolse il concistoro dei vescovi per eleggere il nuovo papa, a causa della morte di Clemente IV il 29 novembre 1268. È così che 19 cardinali si riunirono nel palazzo papale di Viterbo per procedere all’elezione del nuovo pontefice. Questi erano divisi in due grossi partiti: quelli a favore di un papa francese e quelli a favore di un papa italiano; anche per questo motivo i vescovi non riuscivano a raggiungere il numero canonico per l’elezione. Passarono mesi, anni, tanto da far infuriare il popolo viterbese che, istigato da san Bonaventura, chiuse i cardinali in una stanza scoperchiandone il tetto e segregandoli (clausi cum clave); solo dopo 3 anni e 5 mesi arrivarono alla decisione di nominare 3 cardinali di un partito e 3 dell’altro con l’obbligo di scegliere un nome. La scelta, alla fine, cadde su Tedaldo Visconti il 1 settembre 1271. Tedaldo venne a sapere della sua elezione nell’autunno del 1271 e alla notizia si recò subito a Gerusalemme per pregare nei luoghi santi. A novembre di quell’anno tornò in Italia e nel febbraio del 1272 si recò a Viterbo dove venne ordinato sacerdote, consacrato vescovo prendendo infine il nome di Gregorio X. L’11 marzo arrivò a Roma e il 27 marzo 1272 fu incoronato papa in San Pietro. Gregorio X era un uomo di grande statura e grande fama, grande moralità. La sua prima intenzione una volta eletto papa fu quella di convocare un concilio ecumenico per riunire tutti i prìncipi cristiani per ricomporre l’unione tra la chiesa latina e la chiesa greca, aprire il mondo cristiano al grande impero cinese. Questo si tenne a Lione il 7 maggio del 1274. In questo storico appuntamento Gregorio X tentò la riconciliazione tra guelfi e ghibellini, ottenne la dichiarazione della ricomposta unità tra le due chiese (latina e greca) e promulgò il decreto Ubi periculum, il 16 luglio 1274, che stabiliva le modalità per le elezioni del papa, da allora detto conclave (cum clave: chiusi a chiave): questo prevedeva che entro dieci giorni dalla morte del papa i cardinali elettori si riunissero nel palazzo dove risiedeva il pontefice defunto e li dovevano essere segregati senza contatti con l’esterno; trascorsi tre giorni senza che fosse avvenuta l’elezione, ai porporati doveva essere ridotto il vitto ad una sola pietanza per pasto; dopo altri cinque giorni il cibo doveva essere limitato a pane, vino e acqua. Durante il viaggio di andata verso il concilio di Lione, che partì da Roma nel 1272, Gregorio X si fermò a Firenze il 18 giugno 1273 dove sul greto dell’Arno, in un grande padiglione, assistette al bacio di pace tra i capi dei guelfi e dei ghibellini. Dietro a questo padiglione, però, l’esercito guelfo era pronto ad attaccare quello ghibellino una volta partito il papa; questi lo seppe e per punizione diede l’interdetto (scomunica) alla città e proseguì per Lione. Gregorio X lasciò Lione nell’aprile del 1275. Nel viaggio di ritorno, poiché l’Arno era in piena, dovette passare per forza da Firenze: dato che non poteva transitare in una città scomunicata, lo tolse, lo passò e lo rimise. Arrivò nella città di Arezzo per celebrare le feste di Natale tra il 19 e il 20 dicembre 1275, anche se in verità fu una sosta forzata a causa della malattia che lo colpì durante il viaggio. In città ebbe un miglioramento, ma poi aggravatosi morì il 10 gennaio 1276 nel palazzo vescovile.