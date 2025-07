Bilancio Alto Calore, Blasi (Destra Grottese): “Una vergogna. Bollette più alte e servizio peggiorato”.

Non si placano le polemiche dopo l’approvazione del bilancio consuntivo 2024 dell’Alto Calore Servizi, passato all’unanimità durante l’assemblea dei sindaci irpini e sanniti. Una pioggia di consensi che non è piaciuta a Gennaro Blasi,

responsabile dell’associazione Destra Grottese, che in una nota durissima definisce l’intera operazione «una vergogna». “Voglio ricordare – dichiara Blasi – che l’unico vero presidente che risanò l’ente fu il compianto Franco D’Ercole, riducendo drasticamente il debito dell’ente: solo in quel triennio, infatti i bilanci registrarono una significativa contrazione della massa debitoria, attraverso il recupero delle morosità e la riduzione delle spese, nonostante l’aumento in quel tempo del costo dell’energia. Tutti i successori non hanno fatto altro che generare debiti e imbarazzo. E oggi i sindaci, senza battere ciglio, approvano il bilancio e festeggiano con il dottor Lenzi”. Il bilancio approvato ieri ha

registrato un utile di 16,4 milioni di euro, frutto soprattutto dell’omologa del concordato. Un risultato che la governance ha salutato come un primo passo verso il risanamento dell’ente. Ma Blasi non ci sta: “Mi chiedo cosa accadrà tra qualche giorno quando i cittadini si troveranno bollette più alte e un servizio sempre più scadente. Cosa diranno allora i sindaci ai propri cittadini? Come

giustificheranno questo entusiasmo fuori luogo?”. Il leader dell’associazione di Grottaminarda conclude con un appello alla responsabilità: “Le celebrazioni non servono a nulla se non corrispondono a un miglioramento concreto del servizio idrico. Oggi si festeggia un bilancio, ma domani si rischia di perdere la fiducia dei cittadini”.

Ufficio Stampa