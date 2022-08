IRPINIA. Ancora pioggia e disagi. Secondo giorno consecutivo di paura

Potremmo dire che piove sul bagnato, ancora una bomba d’acqua sulla nostra provincia con disagi e paura dopo il violento diluvio di ieri . È tornato la paura a Monteforte Irpino dove è scattata di nuovo l’allerta dopo i danni di ieri. La protezione civile e tutti gli uomini dei soccorsi erano stati allertati dell’arrivo di una nuova è forte pioggia e così è stato. Ma per il momento non sembra ci siano ulteriori danni. Paura anche nel Baianese dove la Nazionale e ridiventata un fiume con auto bloccate da Mugnano fino a Schiava di Tufino. Disagi un po’ ovunque per questi temporali estivi che fanno paura e creano danni ormai quasi sempre.