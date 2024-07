Inizio delle Festività Patronali a Sperone: Novena in Onore di Sant’Elia

Ieri sera, mercoledì 10 luglio 2024, la comunità di Sperone ha dato ufficialmente inizio alle celebrazioni per la festività del santo patrono, Sant’Elia, che si festeggerà il 20 luglio. L’evento è stato inaugurato con l’accensione delle luminarie, che ha illuminato le vie del centro storico del paese, segnando l’inizio della tradizionale novena.

Il parroco, don Reinaldo, celebrerà la Santa Messa ogni sera fino al giorno tanto atteso, unendo la comunità in preghiera e devozione. La novena rappresenta un momento di riflessione spirituale e di preparazione per i fedeli, che si riuniscono per rendere omaggio al loro patrono.

Anche quest’anno, il Comitato Festa ha organizzato una serie di eventi e manifestazioni che promettono di rendere questa edizione particolarmente memorabile. Il programma prevede concerti, spettacoli pirotecnici, processioni e numerosi eventi culturali e ricreativi che coinvolgeranno grandi e piccini il cui calendario sarà reso noto a breve.

Le celebrazioni per Sant’Elia non sono solo un momento di fede, ma anche un’opportunità per la comunità di Sperone di ritrovarsi, rafforzare i legami sociali e accogliere i visitatori che arrivano per partecipare alla festa. La dedizione del Comitato Festa e l’entusiasmo dei residenti assicurano che anche quest’anno la festa patronale sarà un successo, unendo tradizione e innovazione per celebrare al meglio il loro amato patrono.