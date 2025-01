Ingresso gratuito alla Reggia di Caserta il 2 febbraio 2025 per “Domenica al Museo”

Domenica 2 febbraio 2025, la Reggia di Caserta aderisce all’iniziativa nazionale “Domenica al Museo”, promossa dal Ministero della Cultura, che prevede l’ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali la prima domenica di ogni mese. Una grande opportunità per visitare uno dei siti più emblematici della Campania, patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Cosa si può visitare:

•Gli Appartamenti Reali

•Il Parco Reale

Tuttavia, alcune aree non saranno accessibili durante questa giornata:

•Sala Vanvitelli

•Sala Amelio

•Teatro di Corte

•Giardino Inglese

•Gran Galleria

Orari di apertura:

•Appartamenti Reali: 8:30 – 19:15 (ultimo ingresso alle 18:15)

•Cappella Palatina: 8:30 – 18:15 (ultimo ingresso alle 18:10)

•Parco Reale: 8:30 – 16:30 (ultimo ingresso alle 15:30)

Modalità di accesso e distribuzione biglietti:

I biglietti sono disponibili sia online, tramite la piattaforma TicketOne, che presso la biglietteria in Piazza Carlo di Borbone. A partire dal 27 gennaio 2025, i biglietti online sono distribuiti fino a esaurimento, con un limite di 5 biglietti per account (misura antibagarinaggio). Il ritiro in sede inizierà alle 8:30 del 2 febbraio.

Accesso al Monumento:

I visitatori, muniti di biglietto, devono accedere entro la fascia oraria indicata sul titolo d’ingresso e si presenteranno ai cancelli principali di Piazza Carlo di Borbone o di Corso Giannone, a seconda del tipo di biglietto (Parco o Parco + Appartamenti).

Indicazioni importanti:

•È vietato riaccedere al Complesso una volta usciti.

•Abbonati ReggiaCard 2025 non devono prenotare, ma devono accedere dal cancello di Corso Giannone.

Servizi disponibili:

•Ristorazione: caffetteria nel Cannocchiale, chiosco e ristorante “Diana e Atteone” nel Parco Reale.

•Noleggio biciclette, navette e golf cart nel Parco Reale.

•Bookshop al piano terra dell’ala ovest del Palazzo Reale (III cortile).

Consigli utili:

Dato l’alto afflusso di visitatori nelle giornate di ingresso gratuito, si raccomanda di prenotare online per evitare lunghe attese in fila e di rispettare gli orari di ingresso per garantire un’esperienza senza disagi.

Non perdere l’occasione di visitare uno dei monumenti più importanti d’Italia, immergendoti nella storia e nella bellezza della Reggia di Caserta, un luogo che continua ad attrarre turisti da tutto il mondo.