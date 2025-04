SANT’Oggi. Venerdì 11 aprile la chiesa celebra san Stanislao di Cracovia, santa Gemma Galgani e beata Sancha del Portogallo

Oggi 11 aprile la chiesa celebra, nacque Szczepanów (Polonia) il 26 luglio 1030, da una nobile famiglia. I genitori lo avviarono alla carriera ecclesiastica, dapprima studiò all’università di Gniezno, poi a Parigi, dove studiò diritto canonico e teologia. Rientrato in Polonia, alla morte dei genitori, ereditò una molteplicità di beni che mise a disposizione dei poveri e della Chiesa. Per il suo zelo di predicatore, la sua dedizione alla preghiera, allo studio delle Sacre Scritture e la condotta penitente, portò il cilicio fino alla morte, il vescovo di Cracovia, Lamberto Zula, lo ordinò sacerdote e canonico della cattedrale, predicatore della cattedrale e vicario diocesano generale. Nel 1072, alla morte del vescovo Zula, Stanislao venne designato quale suo successore, ma accettò l’elezione solo dopo la richiesta di papa Alessandro II. Stanislao era sempre attento ai fedeli della sua diocesi, visitandoli ogni anno e difendendo in particolare i più deboli e gli oppressi. Godette inizialmente del sostegno del re Boleslao II detto l’Ardito, ma fu poi coinvolto in una disputa con lui, per averlo pubblicamente denunciato per la sua vita dissoluta e per la sua condotta immorale. Di fronte all’ostentazione del sovrano, Stanislao emise la scomunica, suscitando l’ira del re che decise di liberarsi dello scomodo vescovo e ordinò alle sue guardie di ucciderlo. Mentre, Stanislao, celebrava messa nella Chiesa di San Michele venne assassinato e il suo corpo mutilato venne dato in pasto ai cani. Morì l’11 aprile 1079; patrono della Polonia.