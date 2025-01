Bellizzi Irpino, Disordini in Carcere: Detenuti Innescano Allarmi e Scontri

Il carcere di Bellizzi Irpino, in provincia di Avellino, è stato nuovamente scenario di disordini, con due episodi che hanno messo a dura prova la sicurezza all’interno dell’istituto penitenziario. Secondo quanto denunciato dal sindacato di polizia penitenziaria SAPPE, il 21 gennaio 2025 si sono verificati due gravi incidenti che hanno coinvolto i detenuti e il personale di sorveglianza.

Il primo episodio ha visto come protagonista un detenuto napoletano, attualmente in isolamento, che ha sottratto le chiavi dell’intero reparto all’agente di turno, aggredendolo e innescando l’allarme. Nonostante l’aggressione, l’agente ha riportato solo lievi ferite e il detenuto è stato prontamente bloccato. Questo episodio ha messo in evidenza le gravi problematiche legate alla gestione della sicurezza all’interno dell’istituto.

Poco dopo, un altro detenuto, in un reparto destinato a ristrutturazione e quindi normalmente chiuso, si è barricato al suo interno e ha iniziato a dare in escandescenze. La situazione è stata gestita dalla polizia penitenziaria, che è riuscita a calmare il detenuto senza ulteriori incidenti.

Questi disordini si inseriscono in un contesto di crescente preoccupazione per le condizioni di sicurezza nelle carceri italiane, con il SAPPE che ha ribadito la necessità di interventi urgenti per garantire una maggiore protezione per il personale penitenziario e per evitare che episodi di violenza come questi possano ripetersi.

Le autorità competenti sono chiamate a valutare la situazione per prevenire nuovi disordini e rafforzare le misure di sicurezza, in un ambiente già noto per la tensione e la difficoltà nel mantenere l’ordine.