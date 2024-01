Ines Fruncillo eletta a guidare Fratelli d’Italia in Irpinia: battuto Mainolfi

Il congresso provinciale irpino del partito di Giorgia Meloni di oggi ha segnato un momento storico per Fratelli d’Italia in Irpinia, poiché una donna, Ines Fruncillo, è stata eletta a guidare il partito nella provincia. Il risultato delle operazioni di voto, che si sono svolte in due sezioni per permettere agli iscritti di esprimere la propria preferenza, ha visto Fruncillo prevalere con 450 voti contro i 330 voti ottenuti dal suo avversario, Mainolfi. La percentuale del 57,70 contro il 42,30 testimonia la netta affermazione della nuova leader.

Il clima di festa e la soddisfazione hanno trovato espressione in un lungo applauso e nell’abbraccio caloroso di due dirigenti storici della destra in Campania e Irpinia: il senatore Sergio Rastrelli e Franco D’Ercole. Questo riconoscimento da parte di figure di spicco sottolinea l’importanza e l’endorsement dell’elezione di Fruncillo da parte delle leadership consolidate del partito.

Il congresso, che ha avuto luogo presso il De La Ville, non è stato soltanto un momento di elezione dei nuovi vertici del partito, ma anche l’occasione per proiettare Fratelli d’Italia verso nuove sfide. La fase successiva prevede una profonda riorganizzazione territoriale del partito in vista di due importanti appuntamenti: le elezioni amministrative nel capoluogo e in vari comuni della provincia, e le elezioni europee.

Per Fratelli d’Italia, questo congresso segna la conclusione di una lunga fase commissariale, durante la quale Ines Fruncillo ha svolto il ruolo di vice commissario della federazione di Avellino. Il suo passato di impegno e dedizione alla causa del partito ha certamente contribuito a guadagnarsi la fiducia degli iscritti, culminando nell’importante incarico di presiedere la formazione politica in Irpinia.

L’elezione di Ines Fruncillo rappresenta non solo un passo avanti nella rappresentanza di genere nella politica locale, ma anche un segnale di cambiamento e rinnovamento per Fratelli d’Italia in Irpinia. La nuova leader si trova ora di fronte alla sfida di consolidare l’unità del partito, preparandolo per le sfide future e consolidando il suo ruolo nella politica locale e nazionale.