Incontro Formativo sui Contributi Obbligatori all’Istituto Tecnico Agrario di Benevento

Il 23 maggio 2024, presso la Sala Rossa dell’Istituto Tecnico Agrario “M. Vetrone” a Piano Cappelle, Benevento, si è tenuto un significativo incontro organizzato in collaborazione con la sede INPS di Benevento. L’evento ha trattato le tematiche dei contributi obbligatori che i datori di lavoro devono versare per finalità previdenziali e assistenziali.

Questo argomento, non presente nei programmi scolastici, ha rappresentato un’importante opportunità formativa per tutte le classi quinte dell’Istituto, comprendenti il Liceo Scientifico, l’Istituto Tecnico Agrario e il C.A.T. L’incontro mirava a preparare i ragazzi al mondo del lavoro, rendendoli consapevoli dei propri diritti e doveri per contrastare il fenomeno del lavoro nero.

Dopo i saluti iniziali del Dirigente Scolastico, l’incontro è stato introdotto dalla dottoressa Emma D’Auria, Direttore della sede provinciale dell’INPS di Benevento. Sono intervenuti anche il dott. Salvatore De Gennaro, responsabile dell’Attività Ispettiva, e la dottoressa Anna Gaddi, responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Gli interventi hanno fornito un excursus sulla nascita e lo sviluppo della Previdenza sociale, illustrando le numerose prestazioni offerte dall’INPS per i dipendenti sia pubblici che privati. Gli studenti hanno mostrato grande interesse, grazie anche alla chiarezza delle spiegazioni prive di tecnicismi, e l’incontro si è concluso con un breve ma produttivo momento di confronto.

Il Dirigente Scolastico Giovanni Marro ha espresso viva soddisfazione e ha ringraziato l’INPS, il Direttore e i funzionari per l’opportunità formativa offerta agli studenti.