Incidente mortale a Santa Marina: giovane centauro muore dopo l’impatto con un mezzo agricolo

Santa Marina (Salerno) – Una tragedia ha scosso la comunità di Santa Marina. Demetrio Lettieri, 29 anni, ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto nel pomeriggio di domenica in località Isca del Molino, lungo una strada di campagna.

Secondo una prima ricostruzione ancora in fase di accertamento, il giovane stava percorrendo la via a bordo della sua motocicletta quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrato frontalmente con un mezzo agricolo. L’impatto è stato violentissimo. Sul posto sono arrivati tempestivamente i sanitari del 118, che hanno tentato più volte di rianimarlo, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

La Polizia Stradale di Sapri, intervenuta per i rilievi, ha disposto la chiusura temporanea della strada in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di messa in sicurezza e l’avvio delle indagini. Saranno gli accertamenti tecnici a chiarire la dinamica esatta dell’incidente, sul quale al momento non si esclude alcuna ipotesi.

Demetrio Lettieri era molto conosciuto nella zona. Lavorava in un maneggio locale ed era appassionato di moto e cavalli. La notizia della sua scomparsa ha provocato profondo dolore in tutta la comunità di Santa Marina, dove in tanti si sono stretti attorno alla famiglia, sconvolta da un lutto improvviso e incolmabile.