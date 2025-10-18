“Onore a chi serve davvero lo Stato”: il Comitato Civico E(A)Vitiamolo esprime solidarietà all’Arma dei Carabinieri

Quando succedono tragedie come questa non bastano le parole. Ci vuole rispetto, silenzio e verità. Perché qui non si parla di eroi da giornale, ma di uomini veri, Carabinieri che hanno fatto il loro dovere fino all’ultimo respiro.

È con questo spirito che il Comitato Civico E(A)Vitiamolo, attraverso il presidente Salvatore Alaia e il portavoce Luigi Peluso, ha voluto inviare un messaggio forte e sincero al Comandante della Compagnia di Baiano, Dott. Gianluca Iannelli, esprimendo solidarietà e profonda vicinanza all’Arma dei Carabinieri, colpita da un lutto che fa male a tutti.

Nel messaggio si parla di “uomini con la U maiuscola”, quelli che non cercano riflettori, non fanno proclami, ma servono lo Stato ogni giorno con dignità, spirito di sacrificio e rispetto per la Costituzione.

“Ci sono ancora Carabinieri” è il senso del messaggio “che credono nei valori, che difendono le istituzioni anche quando nessuno li ringrazia. E lo fanno con onore, con la schiena dritta e il cuore grande.”

Un pensiero amaro ma necessario, in un Paese che spesso dimentica chi sta in prima linea, chi rischia, chi cade in silenzio.

«Di fronte a tragedie così» dice Alaia «non si possono accettare le solite frasi di circostanza. Bisogna avere rispetto per chi lo Stato lo difende, non lo usa.»

Un segno di dolore e orgoglio, quello del Comitato, che invita a non dimenticare. ci vuole coraggio a dire le cose come stanno, ma ancora di più a vivere come quei Carabinieri: da uomini veri.”