Grottaminarda, tragedia in autostrada: muore un 62enne, grave la moglie.

Grottaminarda (Avellino) – Un sabato sera che doveva essere di festa si è trasformato in tragedia sull’autostrada nei pressi di Grottaminarda. Un uomo di 62 anni, originario di Altamura (Bari), ha perso la vita in un incidente stradale, mentre la moglie, 53 anni, è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale “Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino.

I due coniugi pugliesi erano diretti alla festa di un parente quando, per cause ancora in corso di accertamento, la loro auto si è scontrata con un altro veicolo lungo la corsia direzione Napoli.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era ancora cosciente all’arrivo dei sanitari del 118, ma le sue condizioni si sono aggravate durante il trasporto in ospedale, dove è deceduto poco dopo il ricovero.

La donna, rimasta incastrata tra le lamiere, è stata estratta dai vigili del fuoco e trasferita d’urgenza in ospedale: la prognosi resta riservata.

Sul posto la Polizia Stradale e i carabinieri, che stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dei due episodi.

Due tragedie che, a poche ore di distanza, hanno scosso profondamente l’Irpinia e l’intera comunità pugliese di provenienza delle vittime.