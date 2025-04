Incendio a Scafati: Discarica in Fiamme, Nube Nera Avvolge la Città

Un incendio di vastissime proporzioni ha devastato questa mattina una discarica di rifiuti a Scafati, in provincia di Salerno, generando una densa e tossica nube nera che ha invaso numerose zone della città. Il rogo, che si è sviluppato in Via Galileo Ferraris, ha immediatamente allarmato i residenti, costringendo molti a chiudere finestre e balconi per proteggersi dal fumo.

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme si sono propagate rapidamente nel deposito di rifiuti, alimentando una nube che ha reso l’aria irrespirabile. I cittadini delle aree circostanti hanno segnalato un intenso odore di bruciato, creando disagi soprattutto per i più vulnerabili. In particolare, le zone limitrofe sono state le più colpite, con il fumo che ha invaso strade e abitazioni, creando una situazione di allarme.

Le squadre dei vigili del fuoco sono giunte prontamente sul posto e hanno iniziato le operazioni di spegnimento, lavorando senza sosta per contenere l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Nonostante la gravità dell’incidente, fortunatamente non si registrano feriti o vittime, ma le operazioni per domare completamente le fiamme sono ancora in corso.

Le cause dell’incendio sono al vaglio delle autorità competenti, che stanno avviando un’indagine per chiarire la dinamica dell’accaduto. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, e gli inquirenti stanno verificando eventuali responsabilità o anomalie che possano aver causato il rogo. La città rimane sotto stretta osservazione, con le autorità che monitorano la qualità dell’aria e la sicurezza dei cittadini.

Il malfunzionamento della discarica e i potenziali rischi per l’ambiente sono temi che ora pongono grande attenzione, mentre Scafati cerca di fare i conti con i disagi provocati dall’incendio. Le operazioni di messa in sicurezza dell’area e la bonifica dei luoghi continueranno nelle prossime ore.