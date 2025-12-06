La scrittrice grottese Mina De Luca premiata in Campidoglio per il suo libro “Li Cùnt Antich’”

Le congratulazioni dell’Amministrazione comunale alla scrittrice grottese Mina De Luca premiata a Roma, presso la Sala della Protomoteca, in Campidoglio, per il suo libro “Li cùnt Antich’”, nell’ambito del Premio Nazionale “Salva la tua lingua locale”.

La Giuria le ha decretato un secondo posto per la categoria “prosa edita” e nella giornata di ieri si è tenuta la cerimonia di consegna dei premi insieme a scrittori di tutta Italia.

È bello ricordare come “Li cùnt Antich’” abbia riscontrato un eccezionale gradimento tra i grottesi tanto che la presentazione del volume, nel giugno del 2023 presso il Castello d’Aquino, è stata poi bissata, per volere del Sindaco Marcantonio Spera, a settembre con una serata di lettura nei Giardini Pensili. Da sottolineare anche che in quella occasione Mina De Luca ha voluto donare i proventi dalla vendita del libro alla Pubblica Assistenza di Grottaminarda.

«Le capacità narrative di Mina De Luca e la sua verve caratteriale sono straordinarie – afferma la Presidente del Consiglio, Delegata alle Tradizioni Popolari, Virginia Pascucci – la sua operazione di recupero della nostra memoria, del nostro dialetto, di usi, costumi, aneddoti, personaggi del nostro passato, è importante e preziosa. Un patrimonio orale che diversamente rischiava di andare perduto e che lei ha messo nero su bianco. Questo premio nazionale è più che meritato e come comunità ne siamo felici ed orgogliosi. Restiamo in attesa di un nuovo volume».