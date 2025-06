Il Senato approva il decreto per la gestione dei Campi Flegrei e delle alluvioni

Il Senato ha dato il via libera, tramite voto a mano alzata, al disegno di legge di conversione del decreto che introduce misure urgenti per fronteggiare le conseguenze delle recenti alluvioni che hanno colpito Emilia-Romagna, Toscana e Marche, oltre a interventi specifici per il fenomeno del bradisismo nell’area dei Campi Flegrei.

Il provvedimento, che include anche stanziamenti finanziari a favore della protezione civile, è ora pronto per essere esaminato e approvato definitivamente dalla Camera dei Deputati. Le norme contenute nel decreto mirano a fornire risposte rapide ed efficaci alle emergenze ambientali e geologiche che stanno interessando il Paese, con particolare attenzione alle zone più vulnerabili.