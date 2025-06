Montefalcione, applausi per i saggi di fine anno di Underbeat: “Una risorsa preziosa per la nostra comunità”

Montefalcione. L’Amministrazione comunale ha voluto esprimere un sentito ringraziamento all’associazione musicale Underbeat per il successo dei saggi di fine anno, che hanno emozionato e coinvolto l’intera comunità. Una serata di grande intensità, in cui la musica ha saputo unire generazioni diverse, valorizzare il talento dei più giovani e trasformarsi in un autentico strumento di coesione sociale.

È stato un momento di grande bellezza, in cui energia, passione e professionalità hanno trovato piena espressione grazie all’impegno degli insegnanti, degli allievi e di tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alle famiglie e a chi, con discrezione e dedizione, ha lavorato dietro le quinte. L’associazione Underbeat si conferma una realtà educativa e culturale di riferimento, capace non solo di formare giovani musicisti ma anche cittadini consapevoli e impegnati.

In attesa di rivedervi sul palco il prossimo anno, l’Amministrazione rinnova l’invito a sostenere la musica e chi la rende viva ogni giorno.