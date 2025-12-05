Finalissima di XFactor a Napoli: tutta la città festeggia la vittoria di Rob

Ieri si è conclusa l’ultima edizione di XFactor con uno spettacolo dal vivo tenuta a Piazza del Plebiscito a Napoli. Anche quest’anno il talent targato Sky ha scelto questa città dopo lo strabiliante successo della finale della scorsa edizione.

Super ospiti hanno infiammato il palco come Laura Pausini e Jason Derulo.

A giocarsi la vittoria sono stati eroCaddeo, Delia, PierC e Rob. La finale è stata strutturata in tre manche (My Song, Best Of, Inedito), così che tutti i finalisti potessero dare il massimo fino all’ultimo e a trionfare è stata Roberta Scandurra, in arte Rob, giovanissima, talentuosa, made in sicily. La favorita fin dalle prime puntate che ha incantato ieri la piazza con Città vuota di Mina.

Alle sue spalle si classificano EroCaddeo, Delia e PierC.

Organizzare una finale in Piazza del Plebiscito è stata una mossa epica e ancor più complicata dell’anno scorso con ben 1000 mq di palco e 500 di videowall.

Non un evento tv ma un vero e proprio manifesto per la musica e per la piazza: unità, condivisione, felicità, appartenenza.