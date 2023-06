La Pro Loco Baiano, prezioso patrimonio culturale della comunità, rinnova il direttivo.

Alle 20.30 di giovedì 22 giugno, nella sede gremita, la Pro Loco Baiano si è riunita per il rinnovo del direttivo 2023. E’ stato un incontro che ha meravigliosamente celebrato la forza della Pro Loco. Un osservatore esterno sarebbe rimasto colpito dall’atmosfera entusiasta, dalla gioiosa convinzione dei soci di esserci e di manifestare la loro soddisfazione di partecipare a un eccezionale gruppo al servizio della comunità. Ed è straordinario che la partecipazione non sia limitata ad una generazione, come spesso capita a vari sodalizi specializzati per giovani o per anziani. Infatti la Pro Loco può vantare un merito raro e prezioso oserei dire: il coinvolgimento di ogni generazione della comunità, dai ragazzi agli anziani, uomini e donne, di ogni categoria sociale, dagli intellettuali agli artigiani, dalle docenti alle casalinghe. In un clima positivo, emergeva la volontà di collaborazione di ciascuno dei soci nel portare avanti insieme i numerosi progetti dell’associazione, di condividere l’attaccamento alla comunità, l’amore per le tradizioni da conservare e promuovere. “Siamo qui per dare una mano”, questo il messaggio che ciascuno ha espresso con la sua presenza e la comunità ne è consapevole e ripone la massima fiducia in questa istituzione. Felice D’Anna, presidente da dieci anni per acclamazione, ha aperto i lavori con la schiettezza che lo contraddistingue e con la voce a tratti velata per una comprensibile commozione. “A nome del direttivo uscente”, ha affermato, “rivendico il merito di aver contribuito a costruire una associazione unita e solidale, aperta a tutti. Per nominare il direttivo abbiamo sempre evitato elezioni potenzialmente divisive per accettare chiunque si sia offerto di farne parte, ad una sola condizione: deve essere un passo consapevole della responsabilità da assumere. Un metodo vincente, considerando la ricchezza e il successo della manifestazioni organizzate. Possiamo vantare di aver percorso un lungo tragitto, sempre in crescita e sempre attenti alle esigenze della comunità. Ne abbiamo percorso di strada dal 1980 ad oggi. Oggi riusciamo ad animare la vita sociale di Baiano organizzando o contribuendo significativamente a varie manifestazioni che scandiscono l’intero anno: Carnevale Baianese (febbraio), Passione di Cristo (Pasqua), Festa della Maggiore Età (2 giugno), Festa degli Emigranti (3 agosto), Campus estivo per ragazzi (luglio), Festa della nocciola (settembre), Festa del Maio di S. Stefano (dicembre). Da anni é attivo il progetto di Servizio Civile a supporto della comunità con quattro giovani in servizio quotidiano. Rilevante è anche il nostro contributo alla crescita culturale della comunità. Abbiamo sempre posto attenzione alle ricerche storiche e di memoria baianese. L’ultimo libro che abbiamo curato, pubblicato e presentato qualche mese fa è “Legami”, di Antonio Vecchione, un viaggio nel tempo e nello spazio tra portali, portoni, cortili e personaggi di una comunità solidale. Ma l’attività di cui siamo orgogliosi è quella teatrale. La fondazione della compagnia teatrale “I sognattori”, guidata dal regista Franco Pinelli, è stata una idea vincente che ha conseguito successi in vari teatri della regione”. L’introduzione del presidente D’Anna ha suscitato un confronto, serio, pacato, con parole che hanno testimoniato la consapevolezza della funzione sociale e culturale della Pro Loco e della volontà a contribuire generosamente, col sorriso sulle labbra e con la volontà di dedicare tempo ed energie alle attività programmate. Alla fine emerge dagli interventi dei presenti il nuovo direttivo, che passa da nove a undici componenti: Mariapia Acierno, Carlo Borea, Filomeno Caruso, Carmine Corrado, Felice D’Anna, Mariella Del Basso, Giancarlo Gagliardi, Silvia Graziato, Lisa Miele, Vincenzo Montuori, Geppino Ranise. Il presidente, come da statuto, sarà scelto all’interno del direttivo alla prima riunione. Lunga vita alla Pro Loco e un grazie della comunità per il suo impegno sociale.