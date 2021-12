IL NOLA CREA MA IL GRAVINA FESTEGGIA: SECONDA SCONFITTA CONSECUTIVA PER I BIANCONERI

Ancora una sconfitta per il Nola 1925, la seconda consecutiva, ancora una volta per mano di una pugliese. Dopo lo stop casalingo contro il Team Altamura arriva un’altra sconfitta, ancora per 1-0, ma in trasferta. In quel di Gravina i ragazzi di mister De Stefano creano e tengono sempre il pallino del gioco ma alla fine sono i locali a festeggiare. La società di patron Nappi ha accolto nelle ultime ore Vincenzo Marzano e mister De Stefano lo butta subito nella mischia, preferendo poi D’Ascia al posto di Sicignano e Figliolia a sfavore di D’Angelo, acciaccato dopo le ultime fatiche. Tra i pali torna Cappa ma è proprio il ritrovato estremo difensore nolano a rendersi sfortunato protagonista dell’episodio di giornata. Al 16’ Chacon tira dalla distanza, Cappa para in scioltezza ma la palla gli sfugge dalle mani, per il direttore di gara la sfera ha attraversato tutta la linea e il gol è valido. Il Nola ha l’occasione per recuperare lo svantaggio già dopo 6’: mischione in area piccola, palla vagante recuperata da Staiano, il giovane centrocampista nolano calcia con il piede debole da poco più di 1 metro e sorprendentemente non centra la porta. Il Nola accelera e al 29’ impegna Mascolo: assist in area per Figliolia, l’ariete nolano è spalle alla porta, protegge, si gira e tira, il giovane portiere si allunga e para. Il Nola conduce la gara tenendo palla e cercando di trovare la via del gol ma la difesa del Gravina si chiude a riccio e neutralizza gli attacchi. Al 73’ si rinnova la sfida tra Mascolo e Figliolia: palla in area, conclusione tesa del numero 9 nolano attraverso una selva di maglie, Mascolo salva con un riflesso da applausi. Il Nola si avvicina ancora al gol all’83’ su corner, D’Orsi in ottima posizione in area però non trova la porta. Dopo 5’ di recupero il direttore di gara fischia la fine delle ostilità. Il Nola ritroverà lo Sporting e i suoi tifosi nella prima gara dopo la sosta ospitando il Bisceglie nell’ultima gara del girone d’andata.

IL TABELLINO

Reti: Chacon (GR) 16’.

FBC Gravina: Mascolo, Di Modugno, Sgambati (72’ Scalera), Giglio, Popolo (39’ Notaristefano), Gilli, Borgia (63’ Bruno), Tommasone (46’ Krstevski), Diop (63’ Leigh), Chacon, Chiardia. A disposizione: Vicino, Macario, Nicolosi, Pentimone. Allenatore: Antonino Summa.

Nola 1925: Cappa, Togora, D’Ascia, D’Orsi, Cassandro, Donnarumma (69’ Napolitano), Acampora (84’ Ndiaye), Marzano (48’ D’Angelo), Ruggiero, Figliolia. A disposizione: Torino, Mocerino, Sicignano, Sagliano, Caliendo, Corbisiero. Allenatore: Antonio De Stefano.

Arbitro: Muccignato di Pordenone (assistenti Martinelli di Potenza e Rinaldi di Policoro).

Note: ammoniti Popolo, Notaristefano e Mascolo per il Gravina, ammonito D’Orsi per il Nola.

