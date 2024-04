Il Napoli risorge: ecco tutte le curiosità statistiche dei Partenopei alla trentunesima giornata e il calendario

Gli Azzurri vincono in una gara spettacolare contro il Monza dove c’è tutto il Napoli campione d’Italia (tranne Kim) e tornano a dominare le scommesse di Serie A per la lotta nella zona UEFA della classifica, chiudendo la trentunesima giornata a soli 2 punti dal sesto posto.

Il destino del Napoli dipende dalle ultime sette gare di campionato e il calendario finale non è per nulla proibitivo, infatti, sono soltanto due gli scontri diretti ma gli Azzurri non dovranno sottovalutare gli altri avversari, tutti impegnati nella lotta salvezza tranne la Fiorentina.

Il Napoli è la quarta squadra più forte in trasferta

Quella contro il Monza è stata la settima vittoria fuori casa, che con i 5 pareggi e le 4 sconfitta porta il Napoli al quarto posto nella classifica delle gare in trasferta, a solo 1 punto dalla Juve terza.

Per gli Azzurri sono 26 i punti messi in cassaforte lontano dal Maradona in 16 gare disputate, lo score presenta anche 28 reti segnate e 17 subite. Negli ultimi 4 match fuori casa il Napoli ha segnato 12 gol.

Gli Azzurri a trazione over 2.5

L’anno scorso il campionato è terminato in perfetta parità con 19 gare a trazione over 2.5 e altrettanti match conclusi con un risultato under 2.5, ma quest’anno è l’over 2.5 a caratterizzare le statistiche del Napoli.

Su 31 match disputati sono 18 quelli terminati con un risultato di almeno 3 gol totali, statistiche incoraggiate dai risultati casalinghi al Maradona, dove il Napoli ha concluso 10 match su 15 in over 2.5. Le partite del Napoli terminate con un risultato finale a trazione over 1.5 sono 25 su 31.

Migliori bomber del Napoli

Dopo un campionato incostante Osimhen è tornato favorito al gol nelle quote Serie A raggiungendo alla giornata 31 lo score di 12 reti e 3 assist. Anche Kvara continua a migliorare le statistiche con i suoi 10 gol e 5 assist, così come Politano che si dimostra sempre di più una pedina necessaria per il reparto offensivo azzurro: 7 reti e 5 assist per lui.

Fra i top player napoletani c’è anche Ngonge con 7 reti e 2 assist, mentre i 5 gol segnati da Raspadori conditi da 3 assist mettono in chiaro come questa squadra presenta una qualità di gioco ampia nella rosa. Inoltre, torna anche Zielinski nel tabellino dei marcatori e si porta a quota 3 gol e 2 assist.

Il calendario delle prossime gare per i Partenopei

Frosinone ed Empoli non dovrebbero presentate problemi nelle prossime gare del Napoli ma il team di Calzona deve fare molta attenzione perché entrambe le sfidanti hanno bisogno di punti per evitare la retrocessione.

Il primo scontro diretto per la top 6 è quello contro la Roma il 28 aprile, mentre il mese di maggio inizia con la gara contro l’Udinese, seguita dallo scontro diretto contro il Bologna che punta al quarto posto. Le ultime due gare dove il Napoli farà all in saranno gli scontri con Fiorentina e Lecce.