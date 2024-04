AD APICE LA MESSA PER LA PACE CON LE ASSOCIAZIONI

“Una messa per la Pace” verrà celebrata domani pomeriggio alle 17.30 ad Apice , presso la parrocchia di Santa Maria Assunta e San Bartolomeo. L’iniziativa è promossa dal CSV Irpinia Sannio ETS con le ACLI della Provincia di Benevento e le associazioni irpine “Galea Odv” e “Oratorio Don Siro Colombo” .

Sono invitati a partecipare tutte le associazioni ed i cittadini che vogliono vivere un momento di unione per un Precetto Pasquale che vedrà assieme i volontari delle due province di Avellino e Benevento in comunione nella preghiera per la Pace.

A rimarcare lo spirito dell’iniziativa, la Messa sarà concelebrata da due parroci, don Ezio Rotondi dell’Arcidiocesi di Benevento e parroco di Santa Maria Assunta e San Bartolomeo in Apice e don Rino Morra dell’Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia.