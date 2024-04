Nuove telecamere a Sperone per la videosorveglianza vicino all’Ufficio Postale e non solo.

Nel comune di Sperone, sono entrate in funzione nuove telecamere all’incrocio tra via Ferrovia e via della Rinascita, con l’obiettivo di videosorvegliare la zona dell’Ufficio Postale locale. Questa nuova misura mira a controllare le aree limitrofe all’ufficio postale molto spesso oggetto di rapine.

Le due strade, via Ferrovia e via della Rinascita, rappresentano delle arterie interne molto trafficate del comune di Sperone. La loro importanza è dovuta alla presenza della stazione della Circumvesuviana e al collegamento con Avella, nonché alla vicinanza con l’Ufficio Postale. Quest’ultimo è un punto di riferimento fondamentale per i residenti e per coloro che necessitano di servizi postali nella zona.

Le telecamere, posizionate strategicamente, consentiranno di monitorare costantemente l’area circostante all’Ufficio Postale al fine di garantire anche il rispetto delle norme sulla sosta.

Questa nuova iniziativa si inserisce nell’ambito degli sforzi del comune di Sperone per migliorare la sicurezza stradale e garantire il corretto flusso del traffico nelle aree critiche del paese. Grazie alla tecnologia delle telecamere di sorveglianza, sarà possibile mantenere un controllo costante sull’area dell’Ufficio Postale, contribuendo così a rendere più sicure e vivibili le strade del comune.