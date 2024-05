Il dott. Aniello Guerriero è entrato ufficialmente a far parte dell’albo dei Consulenti Finanziari. Ecco il messaggio di congratulazioni: “L’unico modo per fare un ottimo lavoro è amare ciò che fai. Se non hai ancora trovato ciò che fa per te, continua a cercare, non fermarti, e, come capita per le faccende di cuore, saprai di averlo trovato non appena ce l’avrai davanti”. Congratulazioni e ad maiora al nostro dottore Aniello, dalla sua famiglia.