SUMMONTE (AV). La Scuola Irpina di Cornamuse: Un Fine Settimana di Musica Tradizionale

L’evento definito “Scuola Irpina di cornamuse” (SIC) è un’iniziativa Promossa dall’associazione Pipers e Drummer Italiani con il patrocinio del Comune di Summonte. L’associazione tra musica tradizionale scozzese e cornamusa scozzese delle Highland (GHB = Great Highland Bagpipe) è pressoché immediata, ma il collegamento non è affatto univoco né unilaterale. Restando nel mondo degli aerofoni a sacco, infatti, la musica tradizionale scozzese vanta un repertorio sconfinato dedicato anche ad altri strumenti quali: le smallpipe, le border pipes, le reel pipes e le kitchen pipes. La Scuola Irpina di Cornamuse si propone di dedicare un intero fine settimana a questi strumenti nonché ad altre cornamuse europee, ed in particolare alla Piva dell’Appennino Tosco Emiliano. Il programma della S.I.C. La S.I.C. 2024 avrà luogo dal 10 al 12 maggio 2024 e la sede è la torre Aragonese di Summonte. Gli obiettivi della S.I.C. sono due: 1) fornire ai partecipanti informazioni e supporto per la manutenzione e l’accordatura degli strumenti 2) approfondire la conoscenza della tecnica e del repertorio degli strumenti Questi argomenti saranno affrontati con una serie di lezioni e di workshop monotematici che si terranno nell’arco del fine settimana. I docenti della S.I.C. saranno Neil Clarck per le cornamuse scozzesi e Franco Calanca per le altre cornamuse. Oltre ai momenti didattici, sono previsti a Summonte anche degli eventi aperti alla cittadinanza e a tutti gli interessati, secondo il seguente calendario: • sabato 11 maggio ore 18,30, chiesa di S. Nicola : conferenza concerto di Franco Calanca e Neil Clark • domenica 12 maggio ore 12.00, borgo di Summonte : sfilata in musica dei partecipanti alla scuola • domenica 12 maggio ore 16.30, torre Aragonese (sala museale) : incontro con Maurizio Serafini e presentazione del suo libro “Concverto per cornamusa e giramondo”. Presentazione della S.I.C. La presentazione ufficiale della S.I.C. avverrà venerdi 3 maggio a partire dalle 10:30 presso i locali del circolo della stampa di Avellino in corso Vittorio Emanuele II. Saranno presenti il sindaco di Summonte e gli organizzatori