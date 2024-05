Tangenziale delle aree interne. Appaltato il terzo lotto tra Roccabascerana e Altavilla Irpina.

di Andrea Squittieri

Ad oltre trent’anni dall’inizio dell’iter amministrativo, è stato appaltato il terzo lotto delle cosiddetta “Tangenziale delle aree interne”, destinato a collegare Roccabascerana e Altavilla Irpina. Il viadotto mira ad offrire alle zone interne, in particolare alla Valle Caudina, un efficiente snodo di collegamento con le province di Avellino e Benevento nonché con le principali arterie autostradali del Meridione. Sorridono gli amministratori locali, da tempo in cerca di nuovi volani per l’economia. Il costo totale dei lavori ammonta a circa quaranta milioni di euro, con ribasso

pari al 60,10% sull’importo a base di gara relativo ai servizi di architettura e ingegneria e pari al 22,10% sull’importo a base di gara relativo all’esecuzione dei

lavori. In particolare dal Bollettino Ufficiale della Regione Campania emerge una spesa di euro 37.996.506,46 per l’aggiudicazione dell’appalto e di euro 1.907.692,31 per oneri di sicurezza.