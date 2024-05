LAURO (AV). In Prima Linea: Alla Scoperta di “Quel Che Resta”

Il tessuto della legalità, tessuto fatto di diritti, doveri e responsabilità, si intreccia in modi complessi nelle trame della società. A volte, però, è necessario guardare oltre la superficie per comprendere appieno la sua importanza e il suo significato. Ed è proprio questo che gli alunni degli Istituti Scolastici del Vallo di Lauro si preparano a fare nel secondo appuntamento degli eventi promossi nel contesto del progetto “In Prima Linea”.

Il progetto, ideato dal Comune di Lauro in collaborazione con la Fondazione Angelo Vassallo – Sindaco Pescatore e finanziato dal “Fondo per la Legalità e tutela degli Amministratori locali vittime di intimidazioni”, si propone di far luce su tematiche cruciali legate alla legalità e alla responsabilità civica. E il viaggio inizia con un docufilm particolarmente toccante: “Quel Che Resta”.

In questa pellicola, il regista Luca Pagliari ci introduce alla storia di Angelo Vassallo, una figura che incarna valori fondamentali quali legalità, etica e impegno civico. La sua vita è stata un’esemplificazione di quanto possa essere potente la determinazione di un individuo nel perseguire il bene comune, nonostante le sfide e le minacce che possano insorgere lungo il cammino.

Il documentario solleva interrogativi cruciali sulla giustizia, sull’etica politica e sulla responsabilità collettiva. Ma, ancor più importante, ci pone di fronte alla realtà di un omicidio ancora irrisolto, lasciando aperte ferite che ancora bruciano nella comunità di Lauro.

Dopo la visione di “Quel Che Resta”, gli studenti avranno l’opportunità unica di incontrare direttamente Luca Pagliari, giornalista e regista del cortometraggio. Sarà un momento di confronto e riflessione, in cui i giovani potranno esplorare i temi trattati nel film e confrontarsi sulle implicazioni che essi hanno per il loro futuro e per la società in cui vivono.

Come sottolinea Pagliari, “Per creare la legalità è essenziale la verità”. Ecco perché eventi come questo sono così cruciali: ci offrono l’opportunità di guardare oltre le apparenze e di confrontarci con la realtà delle sfide che dobbiamo affrontare come cittadini consapevoli e responsabili.

Il 3 maggio, dalle 9:30 alle 13:00, l’auditorium comunale San Filippo Neri di Lauro sarà il palcoscenico di questo importante incontro tra giovani e ideali di legalità. Un momento di apprendimento, di ispirazione e di speranza per un futuro in cui la verità e la giustizia possano trionfare.