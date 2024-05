Scambio culturale Mercogliano- Giaveno (To). Incontro Musicale tra Istituti Comprensivi: Celebrazione dell’Amicizia e della Tradizione

L’Istituto Comprensivo Mercogliano, guidato dalla professoressa Alessandra Tarantino, e l’Istituto Comprensivo Gonin di Giaveno, sotto la direzione della professoressa Sandra Teagno, insieme alle istituzioni locali, hanno pianificato un evento unico e coinvolgente.

Nell’ambito di progetti volti a promuovere l’incontro tra tradizioni e territori diversi, nonché la diffusione del patrimonio culturale e religioso, gli alunni dell’IC Mercogliano si esibiranno in un’orchestra insieme agli alunni dell’IC Gonin di Giaveno. Questo straordinario momento musicale avrà luogo il 10 maggio nella piazza principale di Mercogliano.

L’iniziativa segna la conclusione di un percorso di lezioni gemellate e condivise tra le due scuole, che mirano a creare un legame profondo tra gli studenti provenienti da realtà geograficamente e storicamente diverse.

Questa occasione non è solo un momento di celebrazione musicale, ma anche un’opportunità per riflettere sui valori dell’amicizia e della pace. Inoltre, l’evento coincide con l’anno giubilare Virginiano, che commemora i 900 anni dalla morte di San Guglielmo da Vercelli, fondatore dell’Abbazia di Montevergine, situata nei pressi di Mercogliano.

Per coloro che desiderano partecipare a questa straordinaria manifestazione, gli assistenti tecnici dell’IC Mercogliano, la signora Patrizia Spagnuolo e il dottor Antonio Fasolino, predisporranno un apposito link a cui collegarsi per seguire la performance in diretta.

L’incontro musicale tra gli studenti delle due scuole non solo promuove la collaborazione e l’amicizia, ma rappresenta anche un momento di condivisione e di crescita culturale per tutta la comunità.