Servizio di Trasporto Scolastico Gratuito: Un aiuto alle famiglie di Grottaminarda

L’Amministrazione Comunale di Grottaminarda rende noto che intende mettere a disposizione il servizio di trasporto scolastico gratuito per l’anno 2024/2025 in favore degli alunni della Scuola dell’Infanzia “Chirico” che il prossimo anno scolastico frequenteranno la scuola dell’Infanzia di Frazione Carpignano.

« Poichè per il prossimo anno scolastico – afferma l’Assessora all’Istruzione, Marilisa Grillo – la scuola dell’Infanzia “Chirico” verrà trasferita presso la scuola dell’Infanzia della frazione Carpignano a causa dei lavori che interesseranno l’istituto scolastico, abbiamo ritenuto indispensabile garantire gratuitamente il trasporto dei bimbi per alleviare ogni eventuale disagio o costo aggiuntivo alle famiglie. Dunque invitiamo le stesse famiglie a fare subito domanda per poter organizzare al meglio il servizio scuolabus».

Gli interessati potranno ritirare il modulo di domanda presso il Comune di Grottaminarda dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore13:00 (piano I Ufficio Protocollo) oppure scaricalo dal sito internet del Comune all’indirizzo: https://www.comune.grottaminarda.av.it/it.

Successivamente le domande, compilate e firmate, dovranno essere consegnate entro le ore 13:00 del 20 maggio 2024, con le seguenti modalità:

– a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente (Piano I) dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dei giorni feriali ad esclusione del sabato;

– via e-mail all’indirizzo: protocollo@comune.grottaminarda.av.it

– via PEC all’indirizzo protocollo.grottaminarda@asmepec.it